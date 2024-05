SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Donald Trump (Republicanos) lidera a corrida eleitoral nos Estados Unidos contra o presidente Joe Biden (Democratas) em cinco dos estados cruciais, mostrou pesquisa do The New York Times.





Biden está à frente apenas em um estado decisivo, Wisconsin. Trump tem maioria em Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia. As pesquisas, divulgadas nesta terça-feira (14/5), foram feitas pelo jornal The New York Times, Siena College e The Philadelphia Inquirer.





O conjunto de pesquisas foi realizado entre o dia 28 de abril a 9 de maio. ''Se as eleições presidenciais de 2024 fossem realizadas hoje, em quem você votaria se os candidatos fossem Joe Biden e Donald Trump?'', perguntaram os entrevistadores a 4.096 eleitores.





O custo de vida, a imigração, a guerra de Israel em Gaza e o desejo de mudança parecem ser os principais motivos para o descontentamento com o atual presidente. Quase 70% dos eleitores dizem que os sistemas políticos e econômicos do país precisam de grandes mudanças, ou mesmo de serem totalmente demolidos. Do total de entrevistados, 45% disseram acreditar que Trump traria mais mudanças se eleito.





Houve diminuição de apoiadores jovens, negros e hispânicos à Biden. Esses grupos costumam ser a base de eleitores do Partido Democrata. Enquanto isso, a pesquisa sugere que a força de Trump entre eleitores jovens e não brancos impulsionou sua liderança.





Segundo o The New York Times, historicamente, as sondagens nesta fase inicial não têm sido necessariamente indicativas do resultado. A margem de erro amostral é de mais ou menos 1,8 pontos percentuais para todos os eleitores registrados e de mais ou menos 1,9 pontos percentuais para o eleitorado provável. Quase 95% foram contatados por telefone.

Resultado da pesquisa entre eleitores registrados