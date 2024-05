Uma criança de um ano foi encontrada pela Polícia, em Córdoba (Argentina), enquanto engatinhava na rua durante a madrugada desta terça-feira (14).





Ele saiu de casa após a mãe cochilar. O bebê estava a cerca de 70 metros do portão de casa, ao lado de seu cachorro de estimação, no bairro Villa La Lonja, zona sul da capital.





Policial viu e pegou a criança no colo. O oficial fazia a patrulha da área ao lado de outros colegas. Câmeras de segurança flagraram o momento em que eles encontraram o menino sozinho na rua.





Com a ajuda de outros vizinhos, os militares conseguiram localizar a mãe -uma jovem de 24 anos, que não teve o nome identificado.





Cachorro teria ajudado a criança a fugir. O subcomissário Ariel Britos, que participou do resgate, explicou como teria sido a saída do bebê de sua casa.

"O que conseguimos conversar com a mãe é que o cachorro tem aparentemente o hábito de abrir a porta. Então, a mãe estava com a criança, ele sai da cama, rasteja até a porta e sai para a rua. Momentos depois, com colegas que conseguiram vê-lo, foi feita uma busca com vizinhos locais e encontramos a mãe", disse o agente Ariel Britos, em entrevista ao site local Infobae.