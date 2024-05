A Juventus selou sua classificação para a próxima Liga dos Campeões neste domingo (12), apesar do empate em Turim com a lanterna e já rebaixada Salernitana em 1 a 1, graças à derrota da Roma diante da Atalanta por 2 a 1 em Bérgamo.

O resultado poderia ter sido pior para a Juve se não fosse pelo gol do francês Adrien Rabiot já nos acréscimos (91'), depois que a Salernitana saiu na frente marcando com o zagueiro Niccolò Pierozzi no primeiro tempo (27').

Este foi o quarto empate consecutivo do time 'bianconero', que agora tem seis pontos de vantagem sobre a Roma (6ª) faltando dois jogos para o fim do campeonato. Os cinco primeiros se classificam para a Champions.

Por sua vez, os 'giallorossi' ficaram mais distantes da principal competição europeia de clubes com a derrota para a Atalanta, que se firmou na quinta colocação com três pontos de vantagem e um jogo a menos em relação ao time da capital.

A derrota da Roma também selou a classificação do Bologna de Thiago Motta para a Champions.

A 'Dea', finalista da Liga Europa, também será a adversária da Juventus na final da Copa da Itália na próxima quarta-feira.

Um ponto atrás da Roma aparece sua arquirrival Lazio (7ª), que venceu o Empoli (17º) por 2 a 0 no dia do aniversário de 50 anos de seu primeiro título do Campeonato Italiano, em 1974 (o segundo e último até o momento foi em 2000).

Com a derrota, o Empoli fica em situação delicada no campeonato, podendo entrar na zona de rebaixamento se a Udinese (18ª) vencer o Lecce (13º) na segunda-feira.

O Hellas Verona (14º) também não está livre da queda, que depois de perder em casa para o Torino (10º) por 2 a 1.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Frosinone - Inter 0 - 5

- Sábado:

Napoli - Bologna 0 - 2

Milan - Cagliari 5 - 1

- Domingo:

Lazio - Empoli 2 - 0

Genoa - Sassuolo 2 - 1

Hellas Verona - Torino 1 - 2

Juventus - Salernitana 1 - 1

Atalanta - Roma 2 - 1

- Segunda-feira:

(13h30) Lecce - Udinese

(15h45) Fiorentina - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 92 36 29 5 2 86 19 67

2. Milan 74 36 22 8 6 72 43 29

3. Bologna 67 36 18 13 5 51 27 24

4. Juventus 67 36 18 13 5 49 28 21

5. Atalanta 63 35 19 6 10 65 39 26

6. Roma 60 36 17 9 10 63 44 19

7. Lazio 59 36 18 5 13 47 37 10

8. Napoli 51 36 13 12 11 53 46 7

9. Fiorentina 50 34 14 8 12 51 39 12

10. Torino 50 36 12 14 10 33 32 1

11. Genoa 46 36 11 13 12 43 44 -1

12. Monza 45 35 11 12 12 38 46 -8

13. Lecce 37 35 8 13 14 32 50 -18

14. Hellas Verona 34 36 8 10 18 34 48 -14

15. Cagliari 33 36 7 12 17 38 65 -27

16. Frosinone 32 36 7 11 18 43 68 -25

17. Empoli 32 36 8 8 20 26 52 -26

18. Udinese 30 35 4 18 13 33 52 -19

19. Sassuolo 29 36 7 8 21 42 72 -30

20. Salernitana 16 36 2 10 24 28 76 -48

