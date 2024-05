Uma colisão entre dois trens em Buenos Aires, na Argentina, deixou ao menos 90 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (10), de acordo com a imprensa do país. Sessenta pessoas foram atendidas no local do acidente, e ao menos 30, entre elas um maquinista, foram hospitalizadas, escreveu o jornal La Nacion. Não houve registro de mortes.





O acidente ocorreu por volta das 10h30 na linha San Martín, em uma ponte a metros da estação Palermo, localizada no bairro de mesmo nome.

O choque entre os trens -um de passageiros e outro de carga- gerou uma explosão e perda de combustível, de acordo com o La Nacion. A estrutura da ponte foi considerada instável por autoridades.





Até o início da tarde, equipes de atendimento emergencial continuavam no local do acidente.