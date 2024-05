A Delegacia de Homicídios da Capital instaurou um inquérito para investigar a morte do suboficial da Marinha do Brasil, Gutemberg Rossini Cardoso, de 56 anos. Ele foi baleado durante uma tentativa de assalto ocorrida na Avenida Brasil, altura de Benfica, na Zona Norte do Rio.







Gutemberg estava de moto e foi abordado por criminosos armados em outra motocicleta. O suboficial reagiu e atirou em direção aos assaltantes, mas foi atingido por 4 tiros na cabeça.

O militar foi socorrido por equipes do Samu, e não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre os bandidos envolvidos no crime.