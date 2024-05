O conflito em Gaza teve destaque nesta segunda-feira (6) na entrega do prêmio Pulitzer, que incluiu uma menção especial aos jornalistas que cobrem o conflito entre Israel e o Hamas.

O jornal New York Times ganhou o Pulitzer na categoria de reportagem internacional, por "sua ampla e reveladora cobertura do ataque letal do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro" e por suas informações sobre "a resposta esmagadora e mortal do Exército de Israel".

A Reuters ganhou o prêmio de fotografia breaking news por sua cobertura "crua e urgente" do ataque de 7 de outubro e a resposta israelense, enquanto uma menção especial reconheceu "os jornalistas e trabalhadores da imprensa que cobrem a guerra em Gaza".

Também foram premiados trabalhos de jornalistas americanos sobre o trabalho infantil imigrante, as disparidades raciais no sistema de justiça e a violência armada.

A escritora Jayne Anne Phillips ganhou o prêmio de ficção por seu romance "Night Watch", sobre uma mãe e sua filha durante e após a Guerra Civil americana, enquanto o prêmio de não ficção foi para "Um Dia na Vida de Abed Salama", de Nathan Thrall.

