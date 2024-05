O Athletic Bilbao (5º) venceu o Getafe por 2 a 0 nesta sexta-feira (3) com dois gols de Iñaki Williams e continua sonhando com o quarto lugar do campeonato espanhol, que garante a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O mais velho dos irmãos Williams marcou seus gols aos 27 e 51 minutos de jogo, ambos com assistências do irmão Nico, também protagonista do duelo que abriu a 34ª rodada de LaLiga nesta sexta-feira.

Isso aconteceu antes de os 'Leones' começarem a receber cartões vermelhos, o que os obrigou a se concentrarem em manter a vantagem alcançada.

Primeiro o zagueiro Yeray Álvarez foi expulso aos 58 minutos e depois foi a vez de seu companheiro de zaga Aitor Paredes ser mandado mais cedo para os vestiários (79'). Até o técnico Ernesto Valverde recebeu um cartão vermelho (83').

Aos 88 minutos, o goleiro do Bilbao, Unai Simón, defendeu um pênalti do inglês Mason Greenwood, que não conseguiu colocar o Getafe de volta no jogo.

A equipe madrilenha está na zona tranquila da tabela (10º), enquanto o Athletic, em quinto lugar, fica provisoriamente a três pontos do quarto colocado Atlético de Madrid, que visita o Mallorca neste sábado (16º).

Esse quarto lugar é o último que classifica para a próxima Liga dos Campeões. O Athletic agora tem a garantia de pelo menos disputar a próxima Liga Europa.

A vitória desta sexta-feira em Getafe foi a primeira da equipe basca desde a conquista da Copa do Rei, no início de abril. Depois desse título, o Athletic obteve dois empates e uma derrota em jogos do campeonato espanhol.

Neste sábado, todos os olhares estarão voltados para o líder Real Madrid, que recebe o Cádiz (18º). Se a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti vencer, se sagrará matematicamente campeã nesse mesmo dia se o Barcelona (2º) não vencer em sua visita ao Girona (3º).

Antes deste sábado, o Real Madrid tem onze pontos de vantagem sobre o Barça.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Athletic Bilbao 0 - 2

- Sábado:

(09h00) Real Sociedad - Las Palmas

(11h15) Real Madrid - Cádiz

(13h30) Girona - Barcelona

(16h00) Mallorca - Atlético de Madrid

- Domingo:

(09h00) Osasuna - Betis

(11h15) Celta Vigo - Villarreal

(13h30) Valencia - Alavés

(16h00) Rayo Vallecano - Almería

Sevilla - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 84 33 26 6 1 71 22 49

2. Barcelona 73 33 22 7 4 68 39 29

3. Girona 71 33 22 5 6 69 40 29

4. Atlético de Madrid 64 33 20 4 9 62 39 23

5. Athletic Bilbao 61 34 17 10 7 55 33 22

6. Real Sociedad 51 33 13 12 8 46 35 11

7. Betis 49 33 12 13 8 41 39 2

8. Valencia 47 33 13 8 12 37 38 -1

9. Villarreal 45 33 12 9 12 54 55 -1

10. Getafe 43 34 10 13 11 41 47 -6

11. Osasuna 39 33 11 6 16 37 49 -12

12. Alavés 38 33 10 8 15 31 38 -7

13. Sevilla 38 33 9 11 13 42 46 -4

14. Las Palmas 37 33 10 7 16 30 41 -11

15. Rayo Vallecano 34 33 7 13 13 27 42 -15

16. Mallorca 32 33 6 14 13 27 39 -12

17. Celta Vigo 31 33 7 10 16 37 50 -13

18. Cádiz 26 33 4 14 15 23 46 -23

19. Granada 21 33 4 9 20 36 61 -25

20. Almería 14 33 1 11 21 32 67 -35

./bds/bur/dr/cl/aam