O atual líder do Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen (Red Bull), largará no sábado da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami ao fazer o melhor tempo na classificação desta sexta-feira (3), nos arredores do Estádio Hard Rock na cidade na Flórida.

O tricampeão mundial largará à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e de seu companheiro mexicano da Red Bull, Sergio Pérez.

A corrida de 19 voltas, um terço da duração do Grande Prêmio de domingo, durará cerca de 30 minutos e oferecerá pontos no campeonato: de oito pontos para o primeiro a um ponto para o oitavo.

O australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls) surpreendeu ao ficar em quarto lugar, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e do seu compatriota Oscar Piastri (McLaren).

Os dois Aston Martins, do canadense Lance Stroll e do veterano espanhol Fernando Alonso, ocuparão a quarta fila, enquanto o britânico Lando Norris (McLaren) e o alemão Nico Hülkenberg completam o top 10.

A Mercedes decepcionou com os pilotos britânicos George Russell e Lewis Hamilton largando apenas na 11ª e 12ª posições.

O Grande Prêmio de Miami, sexta rodada da temporada, é a segunda das seis provas do ano que contam com formato sprint, o que altera a programação do fim de semana.

Como resultado, os pilotos só participam de uma sessão de treinos livres na sexta-feira, antes de se classificarem para a corrida sprint deste sábado. Após esta corrida, os pilotos participarão da classificação 'clássica', que determinará o grid de largada do Grande Prêmio de domingo.

--- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Nico Hulkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

6ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

7ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

9ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

10ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

