crédito: Image by onlyyouqj on Freepik

Um bebê de apenas quatro meses foi internado na Unidade de terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Itália devido a um coma alcoólico provocado pela suposta ingestão de vinho.

De acordo com as primeiras informações, a mãe teria confundido a bebida, que estava em uma garrafa escura, com água na hora de diluir leite em pó para preparar a mamadeira do filho.

A própria mulher levou o bebê para o pronto socorro de um hospital em Brindisi, no sul da Itália. O bebê precisou ser submetido a uma lavagem gástrica. Em seguida, a criança foi intubada e transferida para o hospital pediátrico Giovanni XXIII, em Bari. As informações são da agência italiana Corriere del Mezzogiorno.

A polícia acompanha o caso, mas, por enquanto, o trata como acidente doméstico.