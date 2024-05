Correio Braziliense - Um vídeo de uma ninhada de filhotes da raça golden retriever chamou a atenção dos internautas por uma singularidade. Um dos filhotinhos apresenta uma coloração rara para um cachorro. Shamrock, como foi nomeado, é um cãozinho verde.

O caso raro ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. O nascimento de cachorros com a pelagem verde, embora raro, já aconteceu outras vezes e se deve ao contato do filhote, ainda no útero da mãe, com um pigmento chamado biliverdina. Esse pigmento, nos humanos, é o causador da coloração verde nos hematomas.



Shamrock, no entanto, não vai continuar verde por muito tempo. Conforme o pelo do filhote for crescendo, ele deve perder o pigmento aos poucos e assumir o pelo creme, mesma cor dos irmãos. A condição não acarreta problemas de saúde para o animal.

Em 2020, na Itália, o cachorrinho Pistachio também viralizou na web pela cor inusitada.