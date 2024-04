A Rússia afirmou nesta quinta-feira que o acesso ucraniano a armas de longo alcance, incluindo mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos, não mudará o resultado do conflito, que está no terceiro ano.

O comentário do Kremlin aconteceu horas depois de o Departamento de Estado anunciar que Washington enviou, de maneira secreta, mísseis ATACMS para Kiev e que as armas já encontravam no território ucraniano.

"Os Estados Unidos estão diretamente envolvidos neste conflito. Estão a caminho de aumentar o alcance dos sistemas de armas que já fornecem", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Isto não mudará fundamentalmente o resultado da operação militar especial. Alcançaremos os nossos objetivos. Mas causará mais problemas para Ucrânia", acrescentou Peskov.

Alguns mísseis ATACMS podem atingir alvos a até 300 km de distância. Um porta-voz do Departamento de Defesa confirmou que Washington forneceu projéteis de longo alcance à Ucrânia.

O presidente americano, Joe Biden, assinou na quinta-feira a lei para fornecer 61 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, que incluirá munições de artilharia e defesa aérea de que Kiev precisa com urgência.

