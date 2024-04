O jogo entre Inter de Milão e Torino, inicialmente marcado para sábado às 10h (horário de Brasília), foi adiado para domingo às 7h30 (de Brasília) e depois haverá um desfile de ônibus aberto nas ruas de Milão dos novos campeões italianos, anunciaram a Liga Italiana de Futebol e a Inter nesta terça-feira (23).

"Atendendo à exigência da prefeitura de Milão, a partida da 34ª rodada do campeonato italiano entre Inter e Torino acontecerá no domingo às 12h30 (horário local), em vez de sábado às 15h", informou a Lega Serie A em um comunicado.

A Inter também anunciou que "um ônibus de dois andares com os campeões italianos partirá logo após a partida no San Siro rumo à Piazza del Duomo", no centro da cidade.

Inicialmente, a Inter previa comemorar o 20º título do campeonato italiano de sua história, o primeiro desde 2021, a partir desta terça-feira, mas as condições meteorológicas obrigaram o clube a rever esse plano.

Vários milhares de torcedores da Inter já comemoraram o título em frente ao Duomo, a catedral de Milão, na segunda-feira, após a vitória no clássico contra o Milan (2-1) que garantiu o 'Scudetto' para o clube 'nerazzurro'.

jr/pm/aam