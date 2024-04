Uma mulher de 55 anos morreu após cair de uma altura de 300 metros em uma escalada na Itália. Monica Reginato estava com amigos na montanha de Sorapiss. Todos eram montanhistas experientes e faziam o passeio no sábado (20).

A queda ocorreu quando mulher trocava de equipamentos. Segundo o jornal italiano Il Gazzettino, Monica usava equipamentos de segurança, mas caiu no momento em que calçava sapatos específicos para escalar na neve. Ela morreu na hora.

Um helicóptero de resgate foi acionado e médicos constataram a morte dela ainda no local da queda. A mochila dela se separou do corpo durante a queda, o que dificultou a identificação do corpo, segundo a imprensa local.

Caso é investigado

Os quatro amigos que estavam com Monica desceram a montanha após presenciarem o acidente e foram ouvidos pela polícia. Investigadores tentam reconstituir o momento da queda para descobrir por que a mulher, que era experiente, caiu. Monica foi professora de alpinismo e ensinou por pelo menos 20 anos na Scuola Le Torri, que lamentou a morte dela nas redes sociais.

"Depois de tantos anos explorando a neve e as rochas, você escolheu o ambiente que mais gosta para vivenciar uma nova aventura. Desta vez, foi a última", disse a Scuola Le Torri, em publicação nas redes sociais.