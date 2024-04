Policiais franceses cercam o consulado do Irã em Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 60 anos foi preso após ameaçar se explodir no consulado iraniano em Paris, na manhã desta sexta-feira (19).





O homem foi visto entrando no consulado por volta das 11 h local (6 h em Brasília). Ele teria se escondido numa sala onde estava o embaixador iraniano, segundo a rádio Europe 1.





Funcionários ligaram para a polícia. Eles relataram que o homem carregava "uma granada na mão e um colete cheio de explosivos".





Ele ameaçou se explodir "para vingar o irmão", mas não estava com nenhum explosivo, apurou a Europe 1. O mesmo homem é suspeito de ter queimado pneus em frente ao consulado no dia 9 de abril.





A área está isolada e prédio está sendo vistoriado. O bairro onde fica o consulado iraniano, no 16º Arrondissement, está completamente fechado ao tráfego e as linhas 6 e 9 do metrô foram fechadas.





Não está claro se o caso está relacionado a escalada de tensões entre Irã e Israel. Na noite desta quinta-feira (18), mísseis israelenses atingiram o Irã seis dias após o ataque a Israel. Autoridades iranianas sinalizaram que não há planos de retaliação.