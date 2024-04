Um homem entrou com o que seriam explosivos no consulado do Irã em Paris, nesta sexta-feira (19/4). A informação foi repassada pela polícia francesa, que está no local e pediu ao público que evitasse a área.

O serviço nas linhas do metrô foi interrompido por motivos de segurança, informou a empresa de metrô RATP.

Paris receberá as Olímpiadas a partir de 26 de julho. Faltando menos de 100 dias para o início dos jogos, a cidades reforçou a segurança por medo de ataques terroristas. Essa semana, o governo francês divulgou uma séria de medidas que estão sendo tomadas para garantir a segurança do público.

Na segunda-feira passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a cerimônia de abertura pode sair do rio Sena em caso de “sério risco de ataque terrorista”.

Ontem a noite, Israel lançou um ataque contra o Irã, de acordo com a imprensa norte-americana. De acordo com militares iranianos, drones foram abatidos e não houve estragos. O ataque seria uma resposta a ofensiva iraniana contra Israel no sábado passado.

