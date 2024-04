Uma animação digital foi falsamente vinculada ao ataque aéreo realizado pelo Irã contra Israel em 13 de abril de 2024. Desde então, usuários nas redes sociais compartilharam a sequência mais de 5 mil vezes, vinculando as imagens ao conflito no Oriente Médio. Porém, o material foi criado por um artista visual em outubro de 2021.

“Acabou de começar uma guerra entre Irã e Israel, onde o Irã atacou Israel severamente com vários mísseis!”, diz uma das mensagens compartilhadas noX. A sequência circula também noFacebook, noInstagrame noTikTok.

O conteúdo foi igualmente compartilhado em outros idiomas, comoinglês,espanholeárabe.

Em 13 de abril de 2024, o Irãlançoumais de 200 drones e mísseis contra Israel. Segundo o Exército israelense, os danos foram“menores”e não houve vítimas, além de tereminterceptado99% dos ataques.

A ofensiva ocorreu depois de o consulado iraniano em Damasco, na Síria, ter sidobombardeadoem 1º de abril, em um ataque atribuído ao governo israelense e no qualmorreramsete integrantes da Guarda Revolucionária.

A tensão entre os dois países aumentou desde aeclosãoda guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023.

Em 14 de abril, Israelbombardeouum edifício do movimento Hezbollah no Líbano por considerá-lo um“importante centro”de produção de armas.

No entanto, o vídeo compartilhado nas redes não tem relação com o conflito.

Animação digital

Uma busca reversa usando um dos fragmentos do vídeo obtido com a ferramentaInVid-WeVerify*levou a umapublicaçãofeita no Instagram pelo perfil “@borisao_blois”, datada de 8 de outubro de 2021, que continha uma versão mais longa e mais nítida da mesma sequência.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Boris (@borisao_blois)

A legenda da publicação contém a sigla“CGI”(computer-generated imagery), abreviação em inglês para Imagem Gerada por Computador. Segundo seuperfil, o usuário é um animador 3D.

O mesmo perfil também possui uma conta noYouTube, na qual se descreve como um jovem de 21 anos que produz animações.

No YouTube, o perfil também publicou umvídeomais longo em 29 de outubro de 2021 que contém a mesma sequência. Na descrição é explicado que o material é“um pequeno compilado das minhas animações pertencentes à seção da 2ª Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial”.

Uma comparação com o conteúdo original também mostra que a versão viralizada foi invertida: os aviões voam da esquerda para a direita e duas casas estão localizadas no canto inferior esquerdo.

A AFP entrou em contato com o usuário, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

O AFP Checamos já verificou diversos outros conteúdos a respeito doconflito israelense-palestino.

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.

Referências

Vídeo publicado no Instagram em 8 de outubro de 2021

Vídeo publicado no YouTube em 29 de outubro de 2021