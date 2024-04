Em 7 de abril de 2024, o empresário e dono da plataforma X, Elon Musk, acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “censura” por conta de ordens judiciais que exigiam o bloqueio de contas no X. Desde então, publicações com mais de 50 mil visualizações nas redes sociais compartilham um vídeo que supostamente mostra Musk “mandando um recado” para Moraes. No entanto, a gravação foi gerada por inteligência artificial em uma plataforma que permite utilizar a voz e a imagem de figuras públicas para criar conteúdo.

“Recado ao futuro deposto e preso crápula Alexandre de Moraes. Elon Musk herói estrangeiro do Brasil”,diz uma mensagem que acompanha o vídeo compartilhado no X. Na sequência, o empresário Elon Musk parece dizer, em inglês:“Ei, Alexandre, você não consegue nem bloquear sinal de celular em presídio e acha que vai bloquear o X no Brasil?”. A sequência termina com Musk supostamente falando uma frase obscena em português.

O conteúdo, que foi encaminhado aoWhatsAppdo AFP Checamos para análise, também circula noTelegram, noYouTube, noFacebooke noInstagram.

Algumas publicações (1,2) apontam que o conteúdo viral não é uma gravação autêntica, e sim uma piada. Ainda assim, a sequência foi compartilhada por vários usuários como se mostrasse uma fala real de Musk.

As postagens surgem após o bilionário fazer uma série de publicações no último 7 de abrilacusandoo ministro do STF Alexandre de Moraes de“censura”por conta de ordens judiciais que exigiam o bloqueio de perfis no X, rede social comprada por Musk em 2022.

Em resposta, Moraesdeterminoumultas de R$ 100 mil por dia para cada conta bloqueada por ordem judicial que o X reativasse. O bilionário também foi incluído pelo ministro noinquéritoque investiga a atuação de milícias digitais.

Conteúdo gerado por IA

Há alguns indícios de que o vídeo de Elon Musk foi gerado por inteligência artificial, como a dessincronização entre o áudio e o movimento dos lábios do empresário.

Além disso, por meio de umabusca reversacom um dos frames da gravação, o Checamoslocalizouo vídeo original em uma publicação de março de 2023, antes de Musk enfrentar publicamente Alexandre de Moraes, no canal do YouTube doWorld Government Summit.

O bilionárioparticipoudo evento realizado em Dubai em 15 de fevereiro de 2023. Na ocasião, ele falou sobre a compra do X, as mudanças na plataforma e outros temas relacionados à tecnologia. Moraes e o Brasil não foram mencionados na conversa.

Outra evidência de que o vídeo viral foi fabricado está no canto superior esquerdo do frame, onde é possível ver uma marca d’água com a mensagem“made with TryParrotAI.com”.

OParrot AIé um aplicativo que usa inteligência artificial para simular discursos de figuras públicas. Com ele, é possível gerar vídeos com voz e imagem de políticos como Donald Trump e Joe Biden, e de personalidades como Mark Zuckerberg e Musk, um dos mais populares na plataforma.

A ferramenta já foi usada para disseminar conteúdo desinformativo em países comoÁfrica do Sul- verificado pela AFP -,Estados Unidos,Paquistão,NigériaeSérvia.

Os vídeos são gerados com a marca d’água, entretanto, o aplicativo oferece para os usuários pagantes a opção de removê-la.

Ostermosde uso da plataforma não mencionam desinformação, apenas determinam que o usuário não poderá usar seus serviços“para assediar, abusar, perseguir, ameaçar ou difamar qualquer pessoa ou entidade”.

O Checamos procurou a Parrot AI, mas a plataforma não retornou até o fechamento desta matéria.

Referência

Vídeo original de Elon Musk no World Government Summit, publicado em março de 2023