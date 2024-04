O padre Mar Mari Emmanuel, bispo ultraconservador da Austrália, foi esfaqueado nesta segunda-feira (15/4), durante uma missa na Igreja Cristo Bom Pastor, em Sidney. Além dele, pelo menos três outras pessoas também ficaram feridas. Nenhuma delas está em estado grave.

O agressor foi detido e está colaborando com a polícia, segundo a imprensa local. O religioso faz parte da Igreja Assíria, uma das primeiras a romper com a doutrina católica. Emmanuel se tornou popular durante a pandemia, por criticar o isolamento social e as vacinas contra a Covid-19. Na época, ele chamou o confinamento de “escravidão em massa”. O padre também disse que as vacinas não funcionariam contra o vírus porque viver “normalmente” aumentaria a imunidade.

“Somos humanos? Porque estamos a ser tratados como animais. Eles estão incentivando as pessoas a irem tomar a vacina e ficarem em casa. Eles já estão fartos”, disse em uma pregação. Boa parte de seus cultos são transmitidos online, via YouTube e demais redes sociais. Só no Facebook, ele tem quase 300 mil seguidores.

Em um dos cultos, o bispo pregou que haveria fogo e enxofre para os pecadores. Ele atraiu cristãos radicais por conta de seus sermões anti-LGBT. Emmanuel também já viralizou por conta de vídeos de missas em que ele faz críticas ferrenhas sobre a política dos Estados Unidos e da Rússia, e sobre a Organização das Nações Unidas (ONU).

“No nosso tempo e época, acreditamos que a visão mais importante e fundamental é chegar à verdade. O mundo bombardeia a raça humana com tanta informação que muitas vezes perdemos a nossa orientação em discernir a mentira da verdade”, diz o site da igreja, onde ocorreu o ataque.

Emmanuel já fez viagens internacionais por conta de seus “estudos bíblicos”, incluindo uma passagem pelo estado do Arizona, nos Estados Unidos, em Dezembro. Além de acolher os sermões de Emmanuel, a Igreja Cristo Bom Pastor acolhe estudos bíblicos em inglês e assírio, serviços de Divina Liturgia e ministérios para jovens.