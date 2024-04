Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com faca durante uma missa nesta segunda-feira (15/4), em Sidney, na Austrália. Fiéis e o bispo que fazia a pregação foram atacados na Igreja Cristo Bom Pastor por um homem, que não foi identificado. Ele foi preso e, segundo a polícia, se dispôs a ajudar as autoridades nas investigações. Os feridos não correm perigo.

Segundo a imprensa local, o padre é Mar Mari Emmanuel. A filmagem do esfaqueamento foi compartilhada nas redes sociais após ter sido capturada durante uma transmissão ao vivo da missa. Imagens também mostram a multidão revoltada após o ataque.

De acordo com a Sky News, uma pessoa que assistiu escreveu: “Eu estava assistindo a transmissão ao vivo, um jovem o atacou, potencialmente com uma arma, era difícil dizer, mas foi rápido e com numerosos golpes. A igreja interveio e então a transmissão ao vivo foi cortada e removida.”

O prefeito de Sidney, Frank Carbone, tentou tranquilizar a população. “A polícia fará o seu trabalho e, por favor, não vamos dificultar o trabalho da polícia. Vivemos tempos difíceis neste momento… por isso posso compreender a frustração e a raiva das comunidades, mas peço-lhes, como presidente da Câmara, que por favor tenham calma”, pediu em entrevista à Sky News.

A igreja fica a 32 quilômetros do shopping Westfield Bondi Junction, em Sydney, onde no sábado, Joe Cauchi, de 40 anos, fez um ataque à faca, matando seis pessoas. Ele foi morto a tiros por um policial.

Os pais de Cauchi declararam que estão “extremamente arrependidos”. Segundo as investigações policiais, Joe trabalhava secretamente como acompanhante, tendo homens como seus clientes. Uma hipótese é que ele tenha atacado mulheres intencionalmente.



Quatro mulheres e um homem morreram no centro comercial e outra mulher morreu no hospital. Doze pessoas, incluindo um bebê de nove meses, também ficaram feridas.