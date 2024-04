Uma turista norte-americana de 80 anos morreu e outros cinco ficaram feridos após serem atacados por um elefante durante safári no Parque Nacional da Zâmbia, na África. A atividade foi organizada pela empresa de turismo Wilderness safaris. O acidente ocorreu manhã do sábado (30/3).



O momento em que o elefante persegue o jipe que transportava os turistas foi gravado por um dos passageiros.

No vídeo, é possível ver o animal que mede cerca de três metros, perseguindo o veículo. Em certo momento, o jipe para e o elefante se aproxima agressivamente, tombando-o. Um homem pode ser ouvido gritando "ei, ei", aparentemente tentando assustar o animal.

Além da idosa morta, outra mulher ficou gravemente ferida e foi levada para um centro médico na África do Sul. Os outros quatro receberam tratamento para ferimentos leves. Nenhuma das vítimas teve a identidade revelada.

Keith Vincent, o CEO da Wilderness, lamentou o acidente: "Este acontecimento é extremamente trágico”. "Nossos guias são todos extremamente bem treinados e experientes, mas, infelizmente, neste caso, o terreno e a vegetação eram tais que a rota do guia ficou bloqueada e ele não conseguiu tirar o veículo do caminho do perigo com rapidez suficiente”, disse Vicent ao jornal britânico Daily Mirror.



One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G