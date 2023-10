Elefanta morre do coração após cachorro invadir zoológico nos EUA

436

Rani tinha 27 anos e morreu após ficar agitada com as vocalizações dos companheiros de manada (foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma elefanta asiática de 27 anos desmaiou e morreu depois que um cachorro de pequeno porte invadiu o Zoológico de Saint Louis, no Missouri (EUA), provocando agitação entre os animais do parque.

A elefanta, chamada Rani, morreu por volta das 16h de sexta-feira (13), menos de meia hora depois que um cachorro foi visto correndo em uma área próxima ao abrigo dos elefantes, segundo informou o zoológico na segunda-feira (16), em um comunicado oficial.

Os resultados iniciais da necropsia revelaram algumas alterações preexistentes no coração de Rani e mais testes estão sendo feitos para determinar o significado das alterações.

Segundo o zoológico, um cachorrinho perdido entrou no zoológico por volta das 15h40 de sexta-feira, sendo visto correndo em uma área não pública perto do abrigo dos elefantes.

Enquanto a equipe de cuidadores trabalhava para conter o cão, que foi rapidamente recolhido e entregue a um abrigo, sua presença fez com que um elefante, que estava do lado de fora, ficasse agitado.

Os cuidadores trabalharam rapidamente para mover o elefante para dentro do abrigo, longe da perturbação. Enquanto a situação ocorria ao ar livre, Rani estava jantando em seu recinto. Ela não estava próxima e tampouco avistou o cachorro.

VOCALIZAÇÕES AGITARAM RANI

Segundo a equipe, a elefanta ficou agitada em reação às vocalizações da manada. Eles viram a elefanta andar em círculos e vocalizar, tudo em um breve período, antes de desmaiar.

Equipes de cuidados com elefantes e saúde animal do zoológico realizaram um atendimento de emergência, porém, não tiveram sucesso em reanimá-la.

"Estamos absolutamente devastados. Pedimos o apoio da comunidade durante este momento difícil", disse Michael Macek, diretor do parque. "Nossa equipe de especialistas profissionais em cuidados com animais fez todo o possível, mas não conseguimos salvá-la".

A gerente do zoológico, Katie Pilgram-Kloppe, disse que Rani era um membro especial do grupo familiar de elefantes do zoológico.

"Ela adorava brincar com suas irmãs Maliha e Priya. Enquanto crescia aqui em Saint Louis, ela aprendeu com sua própria mãe, Ellie, como ser uma mãe incrível. Ela tinha um ótimo relacionamento com sua equipe de cuidadores e com todos os outros elefantes. Ao socializar com sua família, ela fazia um barulho único e agudo que sua filha Jade também imita", disse Katie Pilgram-Kloppe, gerente do Saint Louis Zoo.

Os elefantes asiáticos são classificados como ameaçados de extinção, segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Dada a diminuição da população de elefantes asiáticos, o Zoológico de Saint Louis se diz empenhado em conservar a espécie.