A ex-atriz pornô norte-americana Emily Willis, 25 anos, que ficou em coma após sofrer parada cardíaca em fevereiro, já arrecadou mais de R$ 340 mil para cobrir os custos com despesas médicas e acomodação para os familiares ficarem perto do hospital onde está internada, nos Estados Unidos. Os recursos foram levantados principalmente por fãs da ex-atriz de conteúdo adulto. Após 52 dias, Emily está retomando a consciência aos poucos.

Em entrevista ao portal norte-americano TMZ, o padrasto de Emily afirmou que pretende transferir a atriz para Utah, onde a família mora. Atualmente, ela está internada na Califórnia. O motivo da criação da campanha de arrecadação de recursos se deu porque as contas da atriz estão bloqueadas e não listam a família como beneficiária.

- Atriz pornô acorda de coma depois de 52 dias

Familiares de Emily afirmaram que a ex-atriz permanece em estado vegetativo, mas apresentou melhorias notáveis. Ela está acordada e sendo capaz de rastrear as coisas com os olhos, sorrir e até mesmo ficar emocionada durante as conversas.

- Imagens pornô falsas de Taylor Swift causam indignação nos EUA

"O caminho para a recuperação é difícil e incerto pela frente, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que Emily receba o cuidado e o amor que precisa. Em relação aos relatos de overdose, queremos esclarecer que eles não são precisos, tanto quanto os médicos e minha família sabem. Emily estava recebendo o tratamento e a ajuda de que precisava no momento do incidente para superar suas dificuldades. Ela se aposentou da indústria adulta há quase dois anos e tinha aspirações de sucesso em outras áreas do entretenimento. Aqueles que trabalharam com ela em sua nova carreira sabiam que ela tinha potencial para realizar seus sonhos", diz a família.