A atriz pornô Emily Willis apresentou uma sutil melhora em sua condição de saúde após sofrer uma parada cardíaca que a deixou em estado de mínima consciência. Após 52 dias em coma, ela despertou, conforme informado por seu pai, Michael, ao site “TMZ”.



Atualmente com 25 anos, Emily vem gradualmente recuperando a consciência. Internada em um estabelecimento médico na Califórnia, ela agora consegue seguir objetos com o olhar e mostrou-se emocional ao interagir com seus parentes.



Emily estava recebendo tratamento para dependência química. Ela havia sido admitida em uma clínica de reabilitação localizada em Malibu por oito dias antes de sofrer a parada cardíaca. A suspeita inicial de overdose foi descartada após exames toxicológicos não revelarem a presença de substâncias ilícitas em seu organismo.



Apesar das notícias positivas, os profissionais de saúde que cuidam de Emily não estão otimistas quanto a uma recuperação total da atriz.



Segundo o site “TMZ”, os médicos continuam investigando as possíveis causas dos problemas cardíacos que Willis enfrentou.



A família de Willis iniciou uma vaquinha on-line na plataforma GoFundMe para cobrir os custos do tratamento. A campanha já alcançou sua meta inicial de US$ 60 mil (aproximadamente R$ 300 mil), graças à generosidade dos contribuintes.