Uma avó salvou um bebê do ataque de uma cobra no momento em que o animal estava prestes a mordê-lo enquanto ele brincava no cercadinho em casa, na Tailândia. O caso ocorreu na segunda-feira (11).





Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que a mulher salva o neto. O vídeo foi postado pela mãe da criança no TikTok, e já conta com 3,4 milhões de visualizações, 90 mil likes e mais de mil comentários.





A criança brincava num cercadinho com a avó, instalado na varanda da casa da família, em Uthai Thani, na Tailândia, quando de repente ficou apontando na direção da entrada do alpendre. Imediatamente, a mulher, que estava deitada de bruços mexendo no celular, se lança para trás e começa a gritar.





Rapidamente, a cobra desliza para dentro do cercadinho e avança na direção das pernas do bebê, puxado pelo braço pela avó, antes de ser mordido. A cobra então desliza novamente para fora do cercadinho e desparece. Apesar do susto, criança e avó não ficaram feridas.





"Felizmente, a vovó puxou-o rapidamente. Fiquei em estado de choque, arrepiada. Obrigado a todos, que estão preocupados com a vovó e o pequeno Denis. Ambos estão seguros", escreveu a mãe da criança no post.





Especula-se que o réptil nas imagens seja uma cobra-cuspideira siamesa (Naja siamensis), uma espécie que cospe veneno, segundo informou o canal de notícias local Ch3+. A espécie está espalhada por toda a Tailândia, mas é encontrada principalmente nas regiões central e ocidental. Ela pode borrifar veneno a uma distância de até oito metros, sendo considerada uma espécie perigosa.