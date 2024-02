Um helicóptero com quatro turistas, piloto e co-piloto, caiu segundos após a decolagem na Colômbia.





A aeronave decolou de um heliporto, no alto de um prédio, e caiu segundos depois. Imagens gravadas por vizinhos mostram o início do voo já sem controle, com a aeronave girando no ar e caindo na sequência.

Entre bombeiros, policiais e outras forças de saúde, 70 pessoas participaram do resgate. Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (26), no Bairro Manrique, em Medellín. Segundo o prefeito da cidade, Federico Gutiérrez, todos os passageiros foram resgatados vivos.





"O piloto, o copiloto e quatro passageiros viajavam no helicóptero. Estes últimos tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros oficial de Medellín", disse Carlos Andrés Quintero Monsalve, diretor do Departamento Administrativo de Gestão de Risco de Desastres, ao jornal colombiano El Espectador.

Não há detalhes sobre as causas do acidente. A Direção Técnica de Investigação de Acidentes informou que, junto à Aeronáutica Civil da Colômbia, apura o caso.