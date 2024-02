O técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, afirmou nesta terça-feira (27) que acredita ainda contar com o apoio dos donos do clube, apesar da derrota na final da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool no último domingo, mas admitiu desconhecer seu futuro em Stamford Bridge: "Não está em minhas mãos".

Pochettino declarou que teve conversas construtivas com os proprietários dos 'Blues', Todd Boehly e Behdad Eghbali, após a derrota por 1 a 0 na prorrogação para os 'Reds', em Wembley.

A perda do título da Copa da Liga aumentou a pressão sobre o treinador argentino e sobre o multimilionário elenco do Chelsea, que apesar dos altos investimentos está decepcionando na temporada.

O time é apenas o 11º colocado no Campeonato Inglês com 33 pontos (a 25 do líder Liverpool) e, salvo um milagre, não vai disputar as copas europeias na próxima temporada.

A última esperança de título é a Copa da Inglaterra, pela qual o Chelsea entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Leeds (2ª divisão), pelas oitavas de final.

"Trocamos opiniões após o jogo, sobre a oportunidade perdida de levantar um troféu, porque acho que jogamos muito bem durante 90 minutos", explicou Pochettino em entrevista coletiva.

"Criamos mais chances, mas não fomos efetivos. É o que está acontecendo conosco desde o início da temporada", acrescentou.

Os donos do Chelsea "me mostraram apoio depois do jogo", declarou o argentino, que não quis falar sobre se terá tempo suficiente para fazer da equipe campeã: "Não está em minhas mãos. Depende deles confiar ou não. Não é uma decisão do treinador".

Como se Pochettino já não tivesse problemas suficientes, foi anunciado nesta terça-feira que o atacante francês Christopher Nkunku ficará afastado dos gramados por aproximadamente um mês devido a uma lesão, sobre a qual não deu mais detalhes.

Contratado no meio do ano passado para ser referência ofensiva, Nkunku mal jogou pelo Chelsea desde então, já que machucou o joelho na pré-temporada e em dezembro sofreu uma lesão no quadril.

No domingo, ele entrou em campo na segunda etapa do tempo regulamentar e ficou até o final da prorrogação. "Não sabemos quando ele se lesionou", admitiu Pochettino.

