O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, apresentou, nesta terça-feira (27), a última prestação de contas do seu primeiro mandato perante o Congresso, em um discurso repleto de odes à sua gestão, a poucos meses das eleições em que tentará um novo mandato.

"Posso afirmar que a República Dominicana não é a mesma de quatro anos atrás. A mudança é uma realidade irreversível", disse Abinader no início de seu discurso, sob aplausos dos congressistas. "Estamos melhores do que há quatro anos e temos uma grande projeção para o futuro".

"Quando assumi o governo, estava ciente do estado de espírito de um cidadão que desconfiava dos seus governantes", continuou ele. "Hoje posso garantir que este país avança com um governo cheio de energia e disposto a travar todas as batalhas para melhorar a vida das pessoas".

Abinader, eleito em 2020, surge como favorito para a votação de 19 de maio, depois do sucesso do seu Partido Revolucionário Moderno (PRM) nas eleições municipais há pouco mais de uma semana. O ex-presidente Leonel Fernández (1996-2000 e 2004-2012) é seu principal adversário.

