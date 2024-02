O criador de conteúdo e youtuber Muudea Sedik, conhecido nas redes sociais como Twomad, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última terça-feira (13/2). O jovem de 23 anos ficou conhecido por gravar vídeos sobre terror e jogos. Depois da notícia de sua morte, um colega de profissão chamado Jameskii o acusou de estupro e pedofilia.

Segundo o que foi divulgado pela imprensa internacional, Twomad estava desaparecido há alguns dias, sem responder mensagens, fazer posts nas redes sociais ou comparecer a eventos. Foi então que uma pessoa que não se identificou ligou para a polícia e pediu que verificassem se estava tudo bem com o influenciador. Ao chegar ao local, a polícia encontrou o youtuber morto.

Ainda não há informações de quanto tempo se passou entre a morte e a chegada da polícia. Também não há informações sobre a causa da morte. Por enquanto, a investigação aponta para uma possível overdose, mas o caso segue em aberto. Segundo o site TMZ, foram encontrados apetrechos para drogas em sua casa.

Com a notícia da morte, o youtuber e até então amigo de Twomad, Jameskii, fez graves acusações contra o colega de profissão. “Posso finalmente dizer isso. Twomad era estuprador e pedófilo. Nos últimos anos, ele tentou me assassinar várias vezes por ajudar a polícia e os detetives em vários estados a investigar muitas coisas horríveis que ele fez. Ele queria tirar várias vidas inocentes, sentando-se ao volante e indo de frente para a rodovia enquanto estava sob o efeito de drogas ilegais. Ele não teve sucesso uma vez, pois teve uma overdose antes de matar alguém, então tentou novamente. Apesar de ele tentar me matar e de várias vidas inocentes, tenho tentado ajudar as autoridades a garantir que ele esteja seguro, não se machuque e não prejudique ninguém", publicou em uma rede social.

"Lembre-se de que ele é um estuprador e um pedófilo, ele continuou a atacar os vulneráveis mesmo depois que a polícia se envolveu, incluindo um menino de 13 anos em um hospital psiquiátrico. A tragédia não desculpa nenhuma de suas ações. Abordarei muitas coisas quando organizar totalmente meus pensamentos. Os últimos meses foram uma bagunça total e foi por isso que acabei na emergência. Por favor, me dê tempo", completou.

Antes de morrer, Twomad postou conteúdo preocupante em suas contas de mídia social, incluindo fotos de armas. Apesar de publicar bastante conteúdo em suas redes sociais, seu canal do YouTube estava abandonado há um ano.