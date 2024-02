Paixão de Cristo de Nova Jerusalém: um espetáculo fascinante!

Por sua singularidade e grandiosidade, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é fascinante. Atração para o público de todas as idades, o espetáculo emociona com uma dramatização impactante associada a um visual deslumbrante e recheado de efeitos especiais. A mega peça teatral, que conta a história de Jesus, é encenada em uma cidade teatro com nove palcos-plateia localizada no município do Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco, a 180 km de Recife.

Realizada desde 1968, no que é conhecido como o maior teatro a céu aberto do mundo, a apresentação atrai, durante a Semana Santa, cerca de 70 mil pessoas do mundo todo que se emocionam com uma belíssima encenação realizada em magníficos cenários de cores vivas e concepção única criada por artistas pernambucanos.

Imersos nesse ambiente mágico da cidade teatro, os espectadores são contagiados pela emoção que brota da história mais marcante da humanidade que, na peça, tem início com a cena do Sermão da Montanha e termina com a espetacular ascensão de Jesus aos céus.

Detalhes da produção

Dalton Vigh será o governador Pilatos na encenação realizada no maior teatro ao ar livre do mundo (Foto: Wilker Mattos)

Ao longo do espetáculo, as dezenas de personagens alternam cerca 2 mil figurinos produzidos pelas mãos delicadas das costureiras da localidade conhecida como Fazenda Nova, distrito do Brejo da Madre de Deus, sob o olhar meticuloso da arquiteta e figurinista Marina Pacheco, que coordena o desenvolvimento das peças que é produzido com base em extensa pesquisa sobre os trajes usados nos tempos de Jesus.

Nos palcos, a história é vivida por 50 artistas pernambucanos de grande talento, além de cerca de 400 figurantes e também por atores e atrizes da cena nacional que são convidados para participar do espetáculo todos os anos. Nos últimos 25 anos, cerca de 120 artistas renomados do teatro, cinema e TV do Brasil emprestaram seus talentos para abrilhantar a Paixão de Cristo.

LEIA TAMBÉM: 5 audiolivros para conhecer mais sobre destinos do Brasil antes da viagem

Mayana Neiva vai interpretar Maria, a mãe de Jesus (Foto: Kike Tavares)

Em 2024, a Paixão de Cristo contará com a participação especial dos artistas convidados Allan Souza Lima, no papel de Jesus; Mayana Neiva, fazendo Maria e Dalton Vigh, interpretando o governador romano Pôncio Pilatos. A direção artística é de Lúcio Lombardi e do assistente especial de direção Alberto Brigadeiro. Nos bastidores, a Paixão agrega cerca de 600 profissionais incluindo técnicos, eletricistas, sonoplastas, contrarregras, maquiadores, cabeleireiros, camareiras, entre outros. A coordenação geral de toda essa equipe é de Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova.

A temporada 2024 da Paixão de Cristo será realizada de 23 à 30 de março. Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente com desconto por aqui.

Cidade teatro de Nova Jerusalém

A cidade teatro de Nova Jerusalém, que tem título de patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco e do Brasil, é uma verdadeira obra prima inspirada na arquitetura judaica e romana da época de Jesus, que levou 40 anos para ficar pronta.

Inaugurado em 1968, esse monumento foi idealizado e construído por Plínio Pacheco numa área de 100 mil metros quadrados. A magnífica cidade teatro é cercada por muralhas de pedra granítica de três metros de altura e conta em seu perímetro com 70 torres de sete metros. Em seu interior, nove palcos-plateia reproduzem cenários naturais, arruados, lagos, jardins e palácios, além do Templo de Jerusalém.

Já na sua inauguração, essa obra fascinou os seus contemporâneos graças à riqueza e ecletismo de seu plano arquitetônico e decorativo. Para realizá-la, Plínio cercou-se dos melhores artesãos e escultores de sua época. Essa obra prima logo se tornou o mais grandioso dos teatros à céu aberto do mundo e, de tão magnífica, conquista, até hoje, o coração de todos os amantes da arte que a conhecem e vivem em seus espetáculos inigualáveis emoções.

Pousada da Paixão

No interior da Nova Jerusalém, funciona o ano todo a bela e aconchegante Pousada da Paixão. Trata-se de um local diferenciado que tem como pontos de destaque sua programação temática e cultural, além da riqueza gastronômica e sua arquitetura diferenciada que remete a antiga Jerusalém de 2 mil anos atrás.

Além disso, a própria cidade teatro, na qual a pousada está instalada, é uma atração a parte. Os jardins, os lagos e os pátios da Nova Jerusalém proporcionam um passeio inesquecível pelos cenários majestosos no horário do pôr do sol do agreste. Um verdadeiro charme autêntico e exclusivo.

Mas o que há de mais emocionante e romântico na Pousada da Paixão são os jantares temáticos realizados no cenário da Santa Ceia. Trajando figurinos da Roma antiga em um ambiente realista, os hóspedes experimentam uma viajem no tempo e sentem-se como se fossem habitantes da Jerusalém do passado.

LEIA TAMBÉM: Estamos testemunhando o fim das redes sociais?

Outra atração que os hóspedes da Pousada a Paixão não devem deixar de visitar é o Espaço Cultural Plínio e Diva Pacheco, que apresenta um rico acervo de fotos históricas, documentos e objetos pessoais dos idealizadores e construtores da Nova Jerusalém. A mostra conta a surpreendente história da saga das famílias Mendonça e Pacheco marcada por muito trabalho árduo, coragem e perseverança, que teve início em 1951 quando as apresentações da Paixão de Cristo começaram a ser encenadas nas ruas da pequena vila de Fazenda Nova, distrito do município do Brejo da Madre de Deus (PE).

Brejo da Madre de Deus (PE)

O Brejo da Madre Deus, município onde está localizada a Nova Jerusalém, também oferece atrações imperdíveis para o visitante. A começar pelo impressionante Parque das Esculturas Monumentais Nilo Coelho, que fica a apenas 2 km da cidade teatro. Nele, esculturas gigantes em monobloco graníticos de figuras folclóricas da história e da cultura do homem nordestino estão espalhadas por uma área deslumbrante circundada pela exuberante vegetação da caatinga e impactantes formações rochosas.

Também não se deve hesitar em dar uma esticada até a sede no município para conhecer a autenticidade do Brejo da Madre de Deus, marcada pelos centenários casarios de azulejos portugueses. Um passeio a pé pelas trilhas da Fazenda Encantado para conhecer a maior reserva da mata atlântica do interior do Estado e experimentar o conforto de um microclima no qual a temperatura máxima não passa dos 22 graus é simplesmente imperdível.

Como chegar a Nova Jerusalém

Para quem quer assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, existem várias opções de transporte. A mais comum é contratar um serviço de ônibus de turismo ou vans, que saem de diversas cidades e podem ser encontrados numa simples consulta à internet. Outra alternativa é se juntar a uma caravana organizada por amigos, igrejas, clubes ou associações, que costumam oferecer pacotes especiais. Quem prefere ir de carro próprio também encontra facilidade, pois as estradas que ligam Fazenda Nova ao Recife e a Caruaru são duplicas em sua maior parte, bem conservadas e sinalizadas, garantindo uma viagem tranquila e segura.

Além disso, os turistas de qualquer parte do Brasil, que optarem por pacotes de hospedagem no Recife (PE), em Gravatá, em Caruaru (PE) ou na paradisíaca praia de Porto de Galinhas (PE), podem adquirir o passeio, para assistir ao espetáculo, oferecido pela Luck Viagens (81 3366- 6222) e outras agências de viagens.

O pacote inclui transporte de ida e volta em ônibus especial para turismo, guia turístico e parada na famosa feira de Caruaru para conhecer o artesanato regional e saborear uma deliciosa comida regional. Em Recife, o ônibus sai do aeroporto e em Porto de Galinhas, o turista tem acesso ao transporte nos hotéis e pousadas.