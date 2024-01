O Arsenal, que somava duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, se recuperou neste sábado (20) com uma goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace, uma vitória que permite ao time londrino retomar a terceira posição na tabela.

Os 'Gunners' somam 43 pontos, os mesmos de Manchester City (2º) e Aston Villa (4º), embora os 'Citizens' tenham um jogo a menos.

As três equipes estão a dois pontos do líder Liverpool, que no domingo visita o Bournemouth (12º).

No Emirates Stadium, o Arsenal não fez um jogo ofensivo como de costume, mas construiu a goleada em lances de bola parada.

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Declan Rice (11'). O segundo foi marcado pelo goleiro do Palace Dean Henderson, que jogou contra o próprio patrimônio.

Com dois gols de vantagem, o Arsenal passou a jogar no contra-ataque no segundo tempo e a estratégia deu certo, com um gol belga Leandro Trossard (59') e dois do atacante brasileiro Gabriel Martinelli (90'+4 e 90'+5), que havia entrado a 20 minutos do apito final.

A vitória encerra a sequência negativa recente dos 'Gunners', que lideravam o campeonato antes do Natal, mas que nos últimos cinco jogos tinham conseguido apenas uma vitória, além da eliminação da Copa da Inglaterra para o Liverpool.

O outro jogo deste sábado será entre Brentford e Nottingham Forest, duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira, 12 de janeiro:

Burnley - Luton Town 1 - 1

- Sábado, 13 de janeiro:

Chelsea - Fulham 1 - 0

Newcastle - Manchester City 2 - 3

- Domingo, 14 de janeiro:

Everton - Aston Villa 0 - 0

Manchester United - Tottenham 2 - 2

- Sábado, 20 de janeiro:

Arsenal - Crystal Palace 5 - 0

(14h30) Brentford - Nottingham

- Domingo, 21 de janeiro:

(11h00) Sheffield United - West Ham

(13h30) Bournemouth - Liverpool

- Segunda-feira, 22 de janeiro:

(16h45) Brighton - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25

2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Arsenal 43 21 13 4 4 42 20 22

4. Aston Villa 43 21 13 4 4 43 27 16

5. Tottenham 40 21 12 4 5 44 31 13

6. West Ham 34 20 10 4 6 33 30 3

7. Manchester United 32 21 10 2 9 24 29 -5

8. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

9. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 21 21 5 6 10 22 34 -12

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 17 21 8 3 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

