O Athletic Bilbao continua impressionando nesta temporada e neste sábado (13) venceu a Real Sociedad por 2 a 1 no dérbi basco, e com isso subiu provisoriamente ao pódio do campeonato espanhol.

Álex Berenguer, substituto de Iñaki Williams (que está disputando a Copa Africana de Nações com a seleção de Gana), roubou todos os holofotes neste tradicional duelo entre os vizinhos do norte com uma dobradinha no primeiro tempo (30' e 42').

A Real Sociedad só conseguiu responder no final, com um gol de Mikel Oyarzabal (88'), mas não teve tempo de ir além disso.

"Nesta temporada não estou jogando muito e tenho que aproveitar todas as oportunidades, como hoje", disse o atacante de 28 anos após o jogo.

"Tínhamos um jogo para darmos 100% de nós e o mais importante é que conquistamos os três pontos", acrescentou Berenguer, que liderou uma equipe que foi superior à Real, principalmente no primeiro tempo.

Com esta vitória, o Athletic soma 41 pontos, os mesmos do Barcelona e três a mais que o Atlético de Madrid, duas das equipes que disputam esta semana a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita e cujos jogos da 20ª rodada, o primeiro do segundo turno, adiados para o final do mês.

A equipe comandada por Ernesto Valverde está atrás apenas de Real Madrid e Girona, ambos com 48 pontos, antes dos catalães enfrentarem no domingo, em Almería, o lanterna do campeonato, enquanto os 'merengues' disputam no mesmo dia a final da Supercopa contra o Barcelona.

A Real Sociedad, que não contou com o japonês Takefusa Kubo, que está disputando a Copa da Ásia, se mantém na sexta posição com 32 pontos, cada vez mais longe da classificação para a Liga dos Campeões.

Mais cedo, em duelos com equipes da parte inferior da tabela, o La Palmas (7º) venceu o Villarreal (15º) por 3 a 0, com dois gols de Kirian Rodríguez, enquanto Mallorca (14º) e Celta (16º) empataram.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Alavés 2 - 3

- Sábado:

Las Palmas - Villarreal 3 - 0

Mallorca - Celta Vigo 1 - 1

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2 - 1

Betis - Granada

- Domingo:

(10h00) Almería - Girona

(12h15) Cádiz - Valencia

- Terça-feira:

(17h00) Barcelona - Osasuna

- Quarta-feira:

(17h00) Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

- Quinta-feira:

(17h00) Getafe - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

2. Girona 48 19 15 3 1 46 24 22

3. Athletic Bilbao 41 20 12 5 3 38 20 18

4. Barcelona 41 19 12 5 2 36 22 14

5. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16

6. Real Sociedad 32 20 8 8 4 31 21 10

7. Las Palmas 28 20 8 4 8 19 17 2

8. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1

9. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

10. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Osasuna 22 19 6 4 9 22 29 -7

13. Alavés 20 20 5 5 10 18 27 -9

14. Mallorca 19 20 3 10 7 18 24 -6

15. Villarreal 19 20 5 4 11 27 41 -14

16. Celta Vigo 17 20 3 8 9 21 30 -9

17. Sevilla 16 20 3 7 10 25 30 -5

18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12

19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18

20. Almería 5 19 0 5 14 19 43 -24

