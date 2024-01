Aeronave colididiu com avião menor ao pousar em aeroporto em Tóquio





Primeiro veio o choque quando o Airbus A350 que transportava 379 pessoas colidiu com outro avião enquanto pousava em Tóquio.

Depois vieram o calor e a fumaça enquanto o jato, que estava pegando fogo, acelerava pela pista.

Então, o instinto de sobrevivência das pessoas a bordo entrou em ação: eles lutaram para fugir de uma cabine cheia de fumaça, sabendo que suas vidas dependiam dos próximos segundos.

O fato de todos a bordo do voo 516 da Japan Airlines terem saído com vida é extraordinário.

Especialistas dizem que uma evacuação perfeita e as novas tecnologias desempenharam um papel importante para a sobrevivência dos passageiros.

As pessoas que estavam a bordo do segundo avião, uma aeronave menor da guarda costeira que deveria entregar ajuda às vítimas do terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira (1/1), não tiveram a mesma sorte.

Cinco delas morreram e o piloto ficou gravemente ferido.

Os investigadores estão apurando o que aconteceu às 17h47, horário local do Japão, no aeroporto de Haneda, e por que dois aviões estavam na pista ao mesmo tempo.

Por enquanto, vídeos e depoimentos de passageiros pintam um quadro de alguns minutos de terror.

O passageiro sueco Anton Deibe, de 17 anos, descreveu o caos após o impacto quando o Airbus A350 parou na pista.

"A cabine inteira ficou cheia de fumaça em poucos minutos", disse ele ao jornal Aftonbladet, da Suécia.

"A fumaça na cabine ardia como o inferno. Foi um inferno. Nós nos jogamos no chão. Então as portas de emergência foram abertas e nos jogamos contra elas. Não tínhamos ideia para onde estávamos indo, então corremos para fora. Foi um caos."

Ele, seus pais e sua irmã conseguiram escapar ilesos do acidente.

Satoshi Yamake, um passageiro de 59 anos, disse que sentiu que o avião "inclinou para o lado, seguido de um grande solavanco" na colisão inicial.

Outro passageiro, que preferiu não se identificar, descreveu um "solavanco, como se a aeronave estivesse colidindo com alguma coisa ao pousar. Vi uma faísca do lado de fora da janela e, de repente, a cabine estava cheia de fumaça".

Um terceiro passageiro relatou à rede Kyodo News que ouviu "um estrondo como se tivéssemos batido em alguma coisa e subido no momento em que pousávamos".

Trechos desses momentos foram capturados por telefones celulares.

Alguns passageiros gravaram o brilho vermelho de um motor ainda aceso enquanto o avião parava. Outro filmou o interior, uma cortina de fumaça obscurecendo rapidamente as lentes da câmera enquanto os passageiros gritavam e a tripulação de cabine tentava orientar os próximos movimentos.

Reuters Passageiros conseguiram sair em cerca de 5 minutos antes de fogo tomar conta

Uma passageira disse que estava escuro a bordo quando o fogo se intensificou após o pouso.

"Estava esquentando dentro do avião e pensei, para ser sincera, que não sobreviveria", disse ela à emissora japonesa NHK.

Segundo outro passageiro, o plano de fuga foi dificultado porque foi utilizado apenas um conjunto de portas. "A tripulação falou que as portas de trás e do meio não poderiam ser abertas. Então todos desembarcaram pela frente", disse ele.

Imagens e vídeos mostram o momento em que as pessoas começaram a pular nos escorregadores infláveis ??do avião – algumas caindo em seu esforço para fugir de uma cabine em chamas e correndo para ficarem seguras.

Nos vídeos, ninguém aparece carregando bagagens de mão – um fator importante na rapidez com que uma cabine foi liberada.

Alex Macheras, analista de aviação, disse à BBC que a tripulação "foi capaz de iniciar uma evacuação clássica" nos primeiros minutos cruciais após o impacto com a outra aeronave.

O incêndio foi "isolado em uma área" do Airbus A350 durante os primeiros 90 segundos, permitindo-lhes uma breve janela de tempo para retirar todos da aeronave, analisa Macheras.

Ele disse que a tripulação conseguiu entender claramente quais portas estavam longe das chamas, razão pela qual as imagens mostram que nem todas as saídas estavam abertas para a fuga.

Macheras acrescentou que os passageiros podem atrapalhar o procedimento em caso de pânico – por exemplo, tentando pegar suas malas nos armários.

O Airbus A350 é um dos primeiros jatos comerciais feitos de materiais compósitos de fibra de carbono – que parecem ter resistido bem à colisão inicial e ao incêndio.

Tudo isso ocorreu enquanto o fogo se espalhava rapidamente até engolir o avião. Imagens mostram bombeiros lutando para conter o incêndio, quando a fuselagem da aeronave começou a se partir em duas.

Satoshi Yamake, passageiro, disse que, apesar de todo o caos, demorou cerca de cinco minutos para todos saírem. "Vi que o fogo se espalhou em cerca de 10, 15 minutos", acrescentou.

Tsubasa Sawada, de 28 anos, afirmou que "foi um milagre, poderíamos ter morrido".

Demorou várias horas para que o fogo finalmente fosse extinto. Quatorze passageiros e tripulantes tiveram ferimentos leves.

Horas após o acidente, Sawada tinha uma pergunta. "Quero saber por que isso aconteceu?", questionou, acrescentando que não planejava embarcar em outro avião até obter a resposta.