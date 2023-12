Um economista romeno-australiano conseguiu encontrar uma forma para burlar o sistema de loterias e ganhou 14 vezes com o seu time. O caso de Stefan Mandel ficou muito famoso nos anos 1990 por conta do método inusitado.

Mandel tinha um sistema chave para conseguir o feito, que funcionava em vários países e tipos de jogos distintos, e não envolvia apenas sorte ou escolher os números certos na hora certa.

A lógica dele foi identificar quais são as chances de ganhar na loteria, no caso de um jogador apostar entre 49 opções as chances eram de 1 em 13.983.816. Contudo, caso escolhesse 15 números — destes necessários 5005 jogos dentre as combinações possíveis — as chances de ele ganhar aumentavam para uma em 2.794.

Assim, ele aprimorou o sistema, chamando vários conhecidos e investidores para participar e repartir os valores conquistados, e criando a fórmula para vencer na loteria.

O primeiro passo da fórmula era calcular todas as combinações possíveis no sistema em que eles iriam apostar e esperar uma premiação pelo menos três vezes maior do que será gasto com os números de combinações.

Com tudo isso feito, era preciso arrecadar o valor suficiente para pagar pelas combinações e depois emitir os bilhetes com todas elas para jogar na loteria. Foi assim que Mandel conseguiu vencer as 14 vezes na loteria, mas não foi tão fácil quanto ele achava que seria.

Vitória em loteria dos EUA chamou a atenção e quase deu errado

Mandel já havia ganhado em algumas loterias menores na Austrália quando teve interesse em jogar em uma nova loteria no Estado da Virginia, nos Estados Unidos. Ela se diferenciava das outras porque usava números entre 1 e 44, o que diminuía o número de combinações possíveis para 7.059.052.

Com o prêmio de 15,5 milhões de dólares, ele pediu para a equipe comprar os bilhetes. Essas compras já haviam sido pré-combinadas por Mandel, por serem incomuns, contudo, alguns dos investidores dele não aceitaram o acordo e, por isso, alguns bilhetes deixaram de ser comprados.

Ao todo, Mandel e a equipe compraram 6,4 milhões das 7 milhões de combinações possíveis para vencer e, mesmo assim, tinham em mãos o bilhete vencedor.

Ele chegou a ser investigado nos Estados Unidos pelo FBI e CIA após essa aposta, entretanto, nenhuma irregularidade foi encontrada no método usado e eles venceram o prêmio de 15,5 milhões de dólares.