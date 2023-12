José Luis García Basabe é um cozinheiro basco que vive duas realidades opostas em Londres. Seu trabalho no Palácio de Buckingham o leva para um ambiente de luxo, mas, em seu tempo livre, distribui alimentos com sua ONG aos mais vulneráveis da capital britânica.

Aos 44 anos, o homem que nasceu na cidade de Bilbao faz parte da equipe de cozinheiros do palácio onde vive a família real, mas cuida da alimentação da guarda local.

"Não posso manipular a comida da família real, já que podemos a contaminar. Eles têm um chef particular", explica García Basabe à AFP.

"Vi a falecida rainha apenas duas vezes, dentro do carro. Quem vi de perto foi a Meghan", afirma, em referência à esposa do príncipe Harry, que agora vive na Califórnia, desde que o casal se mudou.

"Usava um grande chapéu e não a reconheci. Deve ser alguém da família!, pensei".

- 80% de latinos -

Em 2020, um ano depois de entrar em Buckingham, fundou a ONG OCA Community Kitchen (OCA Cozinha Comunitária).

"Durante a pandemia, por ser do grupo de risco já que sou diabético, me mandaram para a casa (do trabalho em Buckingham). Me entediei, e como colaboro com organizações latino-americanas em Londres, uma igreja me pediu para divulgar que distribuiria alimentos a pessoas carentes", conta.

"A notícia correu e rapidamente filas se formaram com 300, 400 pessoas em busca de comida. Percebi a necessidade e que deveria fazer algo", afirma.

Como 80% dos destinatários da ajuda são da comunidade latino-americana em Londres, ele batizou a organização como OCA, em referência a um tubérculo cultivado nos países andinos.

Após estudar gastronomia em Bilbao e trabalhar para restaurantes e hotéis, ele se mudou para Londres há dez anos.

Começou em restaurantes espanhóis até que um dia apareceu uma vaga nas cozinhas de Buckingham, para qual participou de várias provas e aguardou por semanas.

"Me pediram todos os certificados de boa conduta, tanto no Reino Unido como a nível internacional. Com uma simples multa de trânsito não seria aprovado", indica.

- 116.000 famílias -

Às vezes, ele é chamado para trabalhar em eventos do palácio, como um dos últimos aniversários da rainha Elizabeth II, seu funeral e a coroação de Charles III, "quando cozinhou para 3.000 pessoas".

Em sua ONG, conta com a ajuda de mais de cem voluntários da comunidade latino-americana.

"Os latino-americanos são os mais necessitados aqui. Outras comunidades recebem mais ajuda", explica.

Os alimentos procedem de doações de supermercados.

O cozinheiro também tem ajuda de organizações que cedem locais para as entregas e depende de doações para pagar os custos.

García Basabe também enviou 135 toneladas de alimentos à Ucrânia.

"Distribuímos alimentos a 116.000 famílias entre a Ucrânia e Londres", resume o cozinheiro, que reconhece que se sente mais realizado em seu voluntariado do que em seu trabalho em Buckingham.

