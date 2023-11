A pequena Abigal viu os pais morrerem e fez quatro anos de idade no cativeiro do Hamas

Uma menina de 4 anos com cidadania americana foi uma das reféns libertadas pelo Hamas nesse domingo (27), no 3º dia de trégua com Israel. A criança assistiu a morte dos pais no ataque de 7 de outubro.

Abigail Edan é a terceira americana a ser solta pelo grupo extremista. Uma mãe e uma filha americanas foram as primeiras reféns soltas, em 20 de outubro.

Abigail está na lista de 17 reféns liberados neste domingo, e não foi contabilizada como estrangeira por também ter cidadania israelense.

A garota viu os pais serem mortos no ataque terrorista de 7 de outubro, afirmaram as autoridades. A família estava em um kibbutz no sul de Israel. Os irmãos dela, de 6 e 10 anos, se esconderam em um armário por 10 horas.

Joe Biden, presidente dos EUA, disse que a menina passou o aniversário de 4 anos no cativeiro.

Biden, que tem defendido Israel na guerra contra o Hamas, cobrou que mais americanos sejam liberados. "Não vamos parar até que todos os reféns sejam soltos", escreveu ele na rede social X.

Entre os reféns liberados ontem, também havia cidadãos de dupla-cidadania da África do Sul (1) e da Hungria (2). Outro grupo de 3 tailandeses também foi solto.