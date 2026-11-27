Loja Online
Japamalas de Pedras para Meditação e Equilíbrio Interior
"As Japamalas de Pedras são objetos utilizados em práticas espirituais para aumentar o poder de concentração e conexão. Aproveite a sua Promoção de Black Friday: 5% EXTRA em Japamalas https://shop.wemystic.com.br/collections/flash-sale/"
Carregando...
27/11/2026 00:25
compartilhe
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaAs Japamalas de Pedras são objetos formados por contas em uma espécie de colar. Elas são utilizados para nos auxiliar a alcançarmos a concentração e conexão espiritual durante práticas meditativas. Podemos dizer que seriam similares aos terços na religião católica. Em sânscrito, "japa" significa oração que envolve a recitação de mantras e "mala" significa "grinalda". As suas contas são usadas para a contagem do número de vezes que um mantra é pronunciado.
Japamalas de Pedras na loja WeMystic
Combine o poder das Japamalas com o poder das pedras Naturais.
VER NA LOJA
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Como utilizar as Japamalas de PedrasUma Japamala possui geralmente 108 contas porque acredita-se que existem 108 linhas de energia que convergem para formar o chakra do coração. Ela pode ter menos de 108 contas, mas tem que ser sempre um número divisível por nove, como 18, 27 e 54. Ela deve ser utilizada na sua prática meditativa da seguinte forma:
- Sente-se confortavelmente com a coluna ereta;
- Feche os olhos e respire fundo algumas vezes;
- Segure a sua japamala na mão direita;
- A cada pronunciação do seu mantra, use o polegar para girar ligeiramente a conta na sua direção. Passe para a próxima conta ao repetir o mantra. Faça isso até completar a volta.
Benefícios das Japamalas de PedrasO uso de uma Japamala nos auxilia a focarmos na recitação de um mantra, no seu som e no seu efeito, ao invés de colocarmos a nossa atenção no número de vezes que pronunciamos o mantra. Um mantra tem o poder de promover a cura e elevar o nível de consciência para atingirmos as nossas aspirações espirituais. Como as Japamalas são feitas de pedras, dependendo das pedras utilizadas, elas possuem benefícios extras:
- Japamala de Ágata: conexão com a mãe terra, relaxamento, prosperidade e alinhamento dos Chakras.
- Japamala de Ônix: poder, vibrações positivas, foco e alinhamento dos Chakras.
- Japamala de Sodalita: criatividade, inteligência, conexão espiritual e alinhamento dos chakras.
- Japamala de Quartzo Rosa: transmutação energética, proteção e alinhamento dos chakras.
- Japamala e Ametista: limpeza energética, poder espiritual e alinhamento dos chakras.
- Japamala de Cristal: purificação, ampliação energética e alinhamento dos chakras.
Cuidados especiais
- Mantenha a sua Japamala de Pedra em um local seco e arejado, protegendo-a da umidade e do calor.
- Limpe-a com um pano seco e não utilize nenhum produto químico para não danificá-la.
- Faça mensalmente uma limpeza energética deixando-a em contato com um Cristal de Quartzo na janela em uma noite de lua cheia.