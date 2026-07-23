Horóscopo: o que a chegada do Sol em Leão reserva para o seu signo

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O Sol ingressa no signo de Leão nesta terça-feira (22/7), às 16h13, marcando o início de uma temporada astrológica que vai até 22 de agosto, regida pela criatividade, autoexpressão e vitalidade. Este movimento celeste convida todos os signos a se conectarem com seus talentos, buscarem mais alegria e assumirem o protagonismo em suas vidas.

O que significa a temporada do Sol em Leão?

O período leonino é astrologicamente associado ao brilho pessoal, à generosidade e à autoconfiança. A energia cósmica favorece a liderança, a coragem para expor ideias e a busca por reconhecimento. É um momento de grande magnetismo e otimismo no zodíaco.

Como essa energia pode influenciar sua vida

Durante as próximas semanas, a tendência geral é um aumento do desejo de socializar, celebrar conquistas e se divertir. Projetos que envolvem criatividade ganham um impulso extra, enquanto a disposição para assumir novos desafios fica mais acentuada. É uma fase excelente para cuidar da autoestima, investir em hobbies e se permitir brilhar.

Horóscopo: previsões para o seu signo com o Sol em Leão