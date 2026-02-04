Lua Cheia em Leão: irradie confiança e libere seu poder criativo

Leão Para os nascidos em Leão, essa Lua Cheia é uma apoteose pessoal. É um momento para celebrar suas realizações e se reconectar com suas paixões. Entretanto, evite cair no orgulho ou exigir demais dos outros.

Aquário Em oposição a Leão, os aquarianos são convidados a equilibrar suas necessidades individuais com suas responsabilidades para com a comunidade. Essa Lua Cheia pode revelar um desejo de expressar suas ideias ou tomar uma posição em um projeto coletivo.