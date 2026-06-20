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O paraíso astral de Peixes: de 21 de junho e 21 de julho

Entre 21 de Junho e 21 de Julho, entra o paraíso astral do signo de Peixes. Entenda melhor esse período neste artigo.

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20/06/2026 23:23

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O paraíso astral de Peixes: de 21 de junho e 21 de julho
O paraíso astral de Peixes: de 21 de junho e 21 de julho crédito: Wemystic
O paraíso astral de Peixes é a época do ano quando as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. O paraíso astral de Peixes ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-los.

Paraíso astral Peixes

Entre 21 de junho e 21 de julho temos o paraíso astral Peixes. Sua forma amorosa é acentuada e tende a dar mais atenção à família e amigos. É neste período que o coração de Peixes é calmo, carinhoso e tem mais emoções vindo à tona. É o momento perfeito para fortalecer os laços e as relações. Em Câncer encontra a parceria perfeita neste ciclo, portanto, pisciano, não deixe que um adorável caranguejo fuja durante esse período. No paraíso astral, Peixes estará mais ligado à família por um aspecto emocional mais íntimo, ligado às questões domésticas, especialmente no relacionamento com o pai. Eles terão os sentimentos mais notáveis nesta fase, as circunstâncias que influenciam a infância e a juventude, em suma, a fundação emocional mais profunda da pessoa. Os aspectos positivos do paraíso astral Peixes: instinto materno, patriotismo, a sensibilidade, a intuição, a abertura, a compaixão, a emoção, o patrimônio e proteção. Os pontos negativos no paraíso astral Peixes: chantagem, o medo, a inconstância, apego ao passado, superproteção, dependência e desequilíbrio emocional.

O melhor de Peixes

No paraíso astral, a força de Netuno, seu planeta regente, dará vontade de prestar serviço, mas também a influência do Sol, com a sua força, e da Lua com seu misticismo irá equipá-lo com grande bondade, espiritualidade e sensibilidade. Os piscianos são mais românticos, idealistas e úteis. Eles sentem compaixão pelas pessoas infelizes. Eles estão sempre dispostos a se sacrificar pelos outros. Sua realização objetiva na vida levará a viver um plano mais espiritual do que material. A sua intuição vai se intensificar, o que irá torná-los mais suaves e compreensíveis com outras pessoas. Você pode ser criativo de muitas maneiras. Seu instinto pisciano será inclinado a agir fora do foco de atenção, enquanto o sol vai querer que esteja à frente de todos. Quer saber mais sobre o paraíso astral de cada signo? Leia mais aqui!
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