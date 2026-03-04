Astrologia
Por que você está tão exausta? A verdade sobre Marte em Peixes
Entenda a energia de Marte em Peixes. Saiba como o trânsito e a retrogradação afetam suas ações e descubra rituais para equilibrar suas emoções agora.
04/03/2026 00:21
Você piscou e aquela vontade de conquistar o mundo sumiu. De repente, parece que você está andando com água até os joelhos ou flutuando em um sonho do qual não consegue acordar completamente. Se o café da manhã não está fazendo efeito e sua lista de tarefas parece um insulto pessoal, o céu tem uma explicação clara. Quando Marte em Peixes chega, a energia coletiva deixa de ser uma corrida de 100 metros para se tornar uma dança lenta e rítmica. O planeta da ação entra no signo do místico, e as regras do jogo mudam totalmente. Pare. Respire. Isso não é preguiça; é uma verdadeira faxina na gaveta espiritual. Enquanto Marte costuma ser o guerreiro que avança sem olhar para trás, nas águas dos Peixes, ele troca a espada por uma varinha de condão ou, talvez, por um pincel. Este trânsito ensina que o poder nem sempre ruge. Às vezes, a ação mais potente é uma oração, um estalo criativo ou o simples ato de soltar o controle.
O Significado de Marte em Peixes: O Guerreiro Mergulha no MarNa astrologia, Marte representa nosso impulso, nossa libido e a forma como lutamos. Peixes é o reino do subconsciente, do invisível e do divino. Ao analisarmos o significado de Marte em Peixes, vemos o surgimento do "Guerreiro Espiritual". Você não quer mais lutar apenas por uma promoção ou um troféu; você sente o desejo de lutar por uma causa, por um sentimento ou por um sonho maior. Sua energia torna-se fluida e difícil de fixar. Você sente as coisas com mais profundidade e suas ações passam a ser guiadas pela intuição, em vez da lógica fria. Se algo "parece" errado no estômago, você simplesmente não consegue seguir em frente, não importa o quanto faça sentido no papel. Este é um período onde o seu "feeling" é o seu melhor CEO. Você não planeja seus movimentos; você os pressente. No entanto, essa influência aquática tem um lado sombrio que precisamos encarar. Marte quer ser direto, mas Peixes é tudo menos isso. Essa combinação pode levar a comportamentos passivo-agressivos. Em vez de um confronto direto como veríamos em um término explosivo de celebridades como Ivete Sangalo ou Nicole Kidman você pode acabar se retirando silenciosamente ou usando o silêncio como escudo. É a famosa "ressaca astral". Se você não expressar suas necessidades, elas vazarão de formas que você não poderá controlar.
Sobrevivendo ao Nevoeiro: Marte em Peixes RetrógradoSe o trânsito direto já parece um sonho, a fase de Marte em Peixes retrógrado é uma jornada completa pelo submundo emocional. Quando o planeta da ação se move para trás nestas águas sensíveis, nosso impulso externo simplesmente trava. Você sente como se sua "bateria" estivesse permanentemente em 5%. Este é um período obrigatório de exame de consciência. Durante uma retrogradação, a raiva reprimida costuma borbulhar. Como Marte não consegue avançar, o fogo queima para dentro. Você pode revisitar feridas antigas ou sentir uma frustração imensa porque seus planos não estão se materializando na velocidade desejada. A lição aqui é a rendição. O céu está pedindo que você reavalie o que realmente te motiva: é o ego ou é o espírito? Se você se sentir preso durante Marte em Peixes, lembre-se que a água acaba esculpindo a rocha, mas ela faz isso no seu próprio tempo, sem pressa. Este é o momento ideal para a faxina espiritual profunda. Observe onde você tem deixado sua energia vazar ou onde tem aceitado o papel de vítima. A retrogradação exige que você assuma a responsabilidade por seus próprios limites ou pela falta deles.
Rituais Práticos para este TrânsitoJá que estamos lidando com água e espírito, seu "plano de ação" deve ser ritualístico. Você não precisa de uma reunião de estratégia; você precisa de um espaço sagrado. Veja como canalizar essa energia de forma prática:
- O Escalda-pés de Limpeza: Se você se sente carregada com as emoções dos outros, tome um banho de sal grosso do pescoço para baixo. Enquanto a água escorre, visualize todos os "detritos emocionais" indo embora pelo ralo. Você está retomando o seu espaço.
- O Diário de Sonhos: Seu subconsciente está trabalhando em dobro agora. Mantenha um caderno ao lado da cama. Os insights que surgem naquele estado entre o sono e a vigília são mais valiosos que qualquer conselho de negócios neste momento.
- Vela Azul para a Clareza: Acenda uma vela azul clara quando sentir que o "nevoeiro pisciano" está ficando denso demais. Peça que seu caminho seja revelado não em um mapa complexo, mas através do próximo passo correto.
Como seu Signo sente o Impacto de Marte em PeixesEmbora todos sintam a mudança, alguns grupos estão na linha de frente. Peixes, você sente uma onda de energia, mas ela pode ser caótica. Use-a para a arte e para a cura, evitando decisões impulsivas de vida agora. Virgem, você é o signo oposto e pode se sentir particularmente irritada com a falta de "ordem" e lógica no mundo.
- Signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário): Este período é desafiador. Vocês querem agir, mas o universo diz "devagar". Não lute contra a maré; você só vai se exaurir. Use este tempo para criar quadros de visualização (vision boards) em vez de tentar executar tudo de uma vez.
- Signos de Água (Câncer, Escorpião): Vocês estão em seu elemento natural. Sua intuição é um superpoder agora. Usem essa sensibilidade para curar relacionamentos desgastados ou mergulhar em projetos criativos que estavam engavetados.
