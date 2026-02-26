Astrologia
Mercúrio retrógrado em Peixes 2026: intuição, reflexão e clareza emocional
De 26 de fevereiro a 20 de março, Mercúrio Retrógrado se move pelo signo sensível e intuitivo de Peixes, criando um período marcado por profundidade emocional, percepção aguçada e confusão sutil. Mercúrio rege a comunicação, o raciocínio, a troca de […]
Carregando...
26/02/2026 00:12
compartilheSIGA
De 26 de fevereiro a 20 de março, Mercúrio Retrógrado se move pelo signo sensível e intuitivo de Peixes, criando um período marcado por profundidade emocional, percepção aguçada e confusão sutil. Mercúrio rege a comunicação, o raciocínio, a troca de informações e a tomada de decisões, enquanto Peixes rege os sonhos, a intuição, a espiritualidade e o reino emocional. Quando essas energias se fundem sob um movimento retrógrado, a lógica se suaviza e a consciência interior se torna o guia principal. Este é um momento para desacelerar, observar os sinais emocionais e permitir que a clareza surja gradualmente, em vez de forçar respostas imediatas.
O significado de Mercúrio Retrógrado em PeixesMercúrio Retrógrado em Peixes convida a uma mudança do pensamento linear para a compreensão intuitiva. A comunicação durante esse período pode parecer pouco clara, indireta ou carregada de emoção. Mal-entendidos podem surgir mais facilmente, especialmente quando suposições substituem o diálogo claro. Por esse motivo, recomenda-se cuidado extra ao revisar mensagens, contratos, cronogramas e acordos.
Comunicação, emoções e intuiçãoA energia de Peixes aumenta a sensibilidade, tornando mais fácil perceber o que é sentido, em vez do que é explicitamente declarado. As conversas podem conter camadas emocionais ocultas, e as palavras podem ser interpretadas através de sentimentos pessoais, em vez de fatos. Este trânsito incentiva a escuta compassiva e a paciência. Em vez de reagir impulsivamente, é mais sensato fazer uma pausa e refletir antes de responder. A inteligência emocional se torna uma ferramenta valiosa para navegar pelos relacionamentos e interações profissionais durante este retrocesso.
Oportunidades para reflexão e trabalho interiorEmbora o retrocesso de Mercúrio muitas vezes tenha a reputação de causar atrasos e confusão, em Peixes ele oferece uma oportunidade poderosa para introspecção e cura emocional. Este período é ideal para revisar projetos criativos, revisitar ideias inacabadas e reavaliar objetivos pessoais. Peixes dissolve expectativas rígidas, permitindo que a imaginação e a intuição guiem o processo.
Sonhos, criatividade e limpeza energéticaA atividade onírica pode se intensificar durante este trânsito, oferecendo mensagens simbólicas do subconsciente. Manter um diário de sonhos pode ajudar a revelar insights que não são imediatamente óbvios. A expressão criativa também flui mais naturalmente, tornando este um excelente momento para atividades artísticas, práticas espirituais e exploração emocional. Dica mágica: Um ritual de limpeza energética pode ajudar a dissipar a confusão e restaurar o equilíbrio. Acenda incenso de lavanda ou sálvia em um espaço tranquilo. Anote em um pedaço de papel as emoções, pensamentos ou situações que parecem pesados ou pouco claros. Visualize uma luz azul suave envolvendo o corpo, dissolvendo suavemente a névoa mental e a tensão emocional. Solte o papel com segurança e permita que a energia mude. Meditar por dez minutos por dia durante este retrocesso apoia a estabilidade emocional e a clareza intuitiva. O retrocesso de Mercúrio em Peixes ensina que nem todas as respostas são encontradas através da lógica e da velocidade. Algumas verdades se revelam lentamente, através do sentimento, da reflexão e da confiança na orientação interior. Ao abraçar a introspecção, a compaixão e a consciência intuitiva, este trânsito se torna um período valioso para o realinhamento emocional, a renovação criativa e uma compreensão mais profunda de si mesmo. Você também pode gostar:
- Mercúrio Retrógrado 2026: seu guia de previsões, energias e rituais
- 10 coisas que você NÃO DEVE fazer durante Mercúrio Retrógrado
- Cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO