Carnaval: 3 signos que mais sofrem com infidelidades e ilusões amorosas

Antes do carnaval, muitos relacionamentos entram em fase de teste, marcados por expectativas, festas, flertes e mudanças de rotina. Nesse período, alguns grupos do zodíaco tendem a ficar mais suscetíveis a infidelidades e ilusões amorosas, especialmente em 2026, quando certos trânsitos planetários intensificam paixões e mal-entendidos, exigindo mais diálogo e responsabilidade emocional.

Neste início de ano, astrólogos têm destacado três signos que podem enfrentar desafios adicionais na área amorosa: Peixes, Libra e Gêmeos. A recomendação é atenção redobrada a impulsos, promessas rápidas e envolvimentos superficiais, para evitar desgastes emocionais em meio ao clima festivo.

Esses signos não são "fiéis" ou "infieis" por natureza, mas estariam sob trânsitos que mexem com autoestima, desejo e percepção da realidade. Observar atitudes, manter conversas francas e evitar idealizações ajuda a atravessar o pré-Carnaval com mais clareza e menos riscos amorosos.

Como Peixes lida com romantismo em alta e risco de ilusões amorosas?

Peixes é fortemente ligado ao universo emocional e à tendência de idealizar o par, o que pode aumentar o risco de ilusões amorosas antes do Carnaval. A empolgação do período favorece envolvimentos com pessoas indisponíveis ou histórias mal contadas, levando o pisciano a justificar comportamentos contraditórios do parceiro.

Para reduzir a chance de decepção, astrólogos sugerem adotar uma postura mais realista e cuidadosa ao iniciar ou aprofundar relações nesse período, observando se palavras e atitudes realmente combinam.

Pisceanos devem agir com realismo para evitar ilusões e decepções amorosas no Carnaval.

Por que Libra precisa ter cuidado com infidelidades disfarçadas de aventura inocente?

Libra tende a querer agradar, ser bem visto socialmente e evitar conflitos, o que pode levar a flertes "por esporte" em festas pré-Carnaval. Em relacionamentos já estabelecidos, esse comportamento pode ser interpretado como infidelidade ou quebra de confiança, mesmo que o libriano o veja como algo leve.

A energia de 2026 favorece o charme e o contato social, mas cobra responsabilidade afetiva e clareza em relação às próprias intenções. Definir limites para flertes, ser transparente sobre festas e rever pendências amorosas antes de novas paqueras ajuda a evitar ilusões e ressentimentos.

Libra precisa de clareza e limites para evitar crises amorosas no Carnaval.

Como Gêmeos enfrenta o desafio de separar curiosidade de compromisso?

Gêmeos é associado à curiosidade, às conversas intensas e ao interesse por novidades, características que se ampliam no pré-Carnaval. Isso facilita encontros e conexões instantâneas, mas também aumenta o risco de criar laços paralelos ou confusos, principalmente quando não há clareza sobre o que cada vínculo representa.

Para quem está em compromisso, mensagens ambíguas, conversas secretas ou múltiplos flertes podem ser vistos como deslealdade. Já geminianos solteiros podem confundir atenção passageira com envolvimento profundo, alimentando ilusões românticas sobre quem não pretende se comprometer.

Gêmeos deve evitar conversas ambíguas e ilusões para não complicar o coração no Carnaval.

Como esses signos podem lidar melhor com infidelidades e ilusões amorosas?

A astrologia pode funcionar como ferramenta de autoconhecimento, ajudando Peixes, Libra e Gêmeos a agir com mais consciência antes do Carnaval. Em vez de temer os trânsitos, a proposta é reduzir impulsos, esclarecer expectativas e evitar histórias mal explicadas, preservando confiança e respeito mútuo.

Algumas atitudes são úteis para quem pertence a esses signos, independentemente do estado civil, para tornar o período de folia mais leve e responsável: