Beleza e Bem-Estar
Passa muitas horas sentado? Há uma postura de yoga que pode ajudar!
Em um mundo perfeito, todos nós teríamos estilos de vida super ativos que nos manteriam em pé o dia todo. Mas a realidade é que um a cada quatro brasileiros fica mais de oito horas por dia sentado. E não […]
Carregando...
16/11/2025 00:24
compartilheSIGA
Em um mundo perfeito, todos nós teríamos estilos de vida super ativos que nos manteriam em pé o dia todo. Mas a realidade é que um a cada quatro brasileiros fica mais de oito horas por dia sentado. E não é só isso: ficar sentado demais pode realmente mudar a forma do seu coração. Com tantas pessoas em trabalhos que exigem que nos sentemos em uma mesa durante a maior parte do dia, há uma postura de yoga que você pode incorporar facilmente no seu dia de trabalho para ajudar minimizar os efeitos do dia: a postura da ponte.
Clique aqui: A relação do Yoga com o equilíbrio dos chakras
Como fazer a postura da ponte no trabalhoEncontre um lugar onde você possa confortavelmente deitar de costas no chão (se não houver um lugar em que você possa fazer isso em seu escritório, sempre poderá esperar até chegar em casa). Siga as instruções:
- Dobre os joelhos para que seus pés fiquem apoiados no chão, afastados na largura dos quadris.
- A partir daí, mantendo o queixo levemente para baixo, pressione os pés no chão e eleve os quadris para cima.
- O movimento de “apertar” a parte de trás das pernas permitirá que você empurre os quadris mais para o alto.
- Imagine que há uma corda puxando seu quadril para cima!
- Lembre-se de manter o núcleo estável e os joelhos alinhados com os quadris, para que tudo fique alinhado.
Clique aqui: A relação do Yoga com o equilíbrio dos chakras
Faça a sua própria postura da ponteFazer a postura da ponte exatamente como foi explicado pode ser perfeitamente suficiente para você. Mas uma das melhores partes de uma prática de yoga é torná-la sua. Portanto, se estiver confortável com a postura, tente entrelaçar os dedos embaixo de você e puxá-lo levemente, para ajudar a abrir o peito e os ombros. Se seu corpo precisar de suporte extra, você pode usar um bloco de yoga na altura mais alta, na parte inferior das costas. Evite cair no bloco e sinta-o embaixo de você, oferecendo uma assistência leve. Você também pode apertar um bloco entre as coxas para ajudar a manter os joelhos alinhados e a trabalhar um pouco mais as pernas.
Por que essa postura ajuda?Se você passa muito tempo sentado no trabalho, provavelmente não é estranho ter os quadris tensos e dores nas costas (inferior e superior). Quando nos sentamos o dia todo, nossos quadris estão sempre flexionados para frente e para cima, o que afeta o músculo que conecta a região lombar à coxa. Portanto, não é de admirar que muitas vezes possa se sentir dolorido até o final do dia. Agora, isso não significa que podemos ficar sentados o dia todo fazendo um minuto de alongamento. É claro que todos podem usar outras maneiras de melhorar a postura e se movimentar ao longo do dia. Mas se quer um exercício rápido quando você está se sentindo tenso, a postura da ponte é uma escolha perfeita. Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO