Horóscopo
Horóscopo 2026 para Peixes: é hora de transformar a sensibilidade em ação
O horóscopo 2026 para Peixes começa com o coração aberto e a alma em expansão. Após anos de aprendizado intenso, você inicia um novo ciclo de crescimento espiritual e material. Com Saturno e Netuno deixando seu signo e ingressando em […]
Carregando...
16/10/2025 18:27
compartilheSIGA
O horóscopo 2026 para Peixes começa com o coração aberto e a alma em expansão. Após anos de aprendizado intenso, você inicia um novo ciclo de crescimento espiritual e material. Com Saturno e Netuno deixando seu signo e ingressando em Áries, a energia muda: é hora de transformar a sensibilidade em ação e colocar em prática tudo o que você sonhou nos últimos anos. Aproveite o seu horóscopo 2026!?
Oportunidades para Peixes em 2026
- Saturno e Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: depois de anos de preparação, o universo te entrega ferramentas para transformar espiritualidade em prática. É hora de realizar, não apenas sentir.
- Urano em Gêmeos a partir de abril de 2026: inovação e aprendizado movimentam sua vida profissional e pessoal. O conhecimento será sua grande ferramenta de expansão.
- Júpiter em Leão a partir de julho de 2026: o cotidiano ganha brilho e propósito. Projetos ligados à saúde, bem-estar e serviço se fortalecem e rendem frutos.
- Vênus em Peixes (fevereiro/março): um dos períodos mais encantadores do seu ano — relações florescem e a autoestima se eleva através da ternura.
Desafios para Peixes em 2026
- Mercúrio retrógrado (Peixes, Câncer e Escorpião): a comunicação pode se embaralhar, especialmente em relações afetivas. Evite decisões impulsivas e ouça mais.
- Vênus retrógrada em Escorpião (setembro a novembro): padrões emocionais e kármicos emergem. É hora de perdoar e seguir mais leve.
- Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: com Netuno recém-saído do seu signo, o desafio é não romantizar a realidade. A fé precisa se tornar ação.
- Eclipses de 2026: o Eclipse Solar em Aquário (fevereiro) ativa o inconsciente e traz libertações; o Eclipse Lunar em Peixes (agosto) sela um ciclo de cura profunda e desperta sua verdadeira essência.
Previsões para Peixes em 2026O foco agora está em concretizar. O que antes era apenas intuição começa a tomar forma, e o universo pede que você confie mais em suas capacidades. Urano em Gêmeos estimula novas ideias, novos estudos e uma maneira mais ágil de se comunicar. A mente se abre para o futuro — e com ela, surgem caminhos diferentes para prosperar. Com Júpiter em Leão, a partir de julho, o cotidiano ganha vitalidade e propósito. Trabalho, saúde e rotina se alinham à alma. É o ano em que o espiritual e o prático finalmente se encontram: você descobre que servir ao seu propósito é, também, servir ao mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO