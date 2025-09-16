Horóscopo
PNL e hipnose: reprograme a sua mente, transforme a sua vida. Entrevista com Renata Lobo
16/09/2025
E se você pudesse reprogramar a sua mente? Como um computador de uso coletivo, a sua mente foi programada por várias pessoas ao longo da vida — do pai autoritário ao coleguinha que te chamava de “chata e feia” na escola. Mas chegou a hora de formatar o sistema! Renata Lobo, terapeuta e especialista em PNL, hipnose e reprogramação mental, entrevistada especial do podcast Meu Momento Místico, mostra como reprogramar a sua mente pode te ajudar a atrair prosperidade e assumir o controle da própria vida.
A mudança vem sempre pela dor“Quem não muda pelo amor, muda pela dor.” Ou por ambos. Foi o caso da nossa entrevistada quando viu seu filho, até então cético, diagnosticado com depressão e ansiedade. Preocupada, Lobo passou a buscar conhecimento e aplicar terapias holísticas e quânticas no filho, que melhorou da “água para o vinho” em poucos dias. No fim, uma lição: a transformação não foi somente para ele.
“Eu estava naquele momento de dor por conta de um filho meu, que foi diagnosticado com depressão, ansiedade e era uma pessoa muito cética, não acreditava em nada. (...) Vi que tinha um resultado e me apaixonei por isso (...) Agora, eu ajudo pessoas nessa parte de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência. Mas foi pelo caminho da dor mesmo.”
Programação neurolinguística: a linguagem da menteFoi nesse processo de busca que Renata encontrou a PNL: a linguagem da mente. Um conjunto de técnicas que estuda como a mente funciona (neuro), como ela pode afetar a nossa comunicação (linguística) e como podemos reprogramar (programação) nossas crenças limitantes. Uma descoberta que transformou a vida do filho de Lobo, mas que também pode mudar a sua.
“Uma técnica que eu posso ensinar aqui: você pode, por exemplo, pensar em alguma coisa que te traz muita dor. Aí você deixa ali como se estivesse em uma tela de cinema. Projeta essa imagem dessa tela, aí você vai ver todos os detalhes: se tem sol, quem está ali com você (...) Você vai deixando a tela em preto e branco. E do outro lado, você pode projetar uma imagem de você feliz. Aumenta as cores, põe uma gargalhada, aí depois você pode jogar essa tela colorida em cima da tela em preto e branco”.
Acessando o subconsciente: o papel da hipnose na prosperidadeOutro recurso importante, e que gera bastante burburinho, é a hipnose. Enquanto a PNL tem a capacidade de reprogramar a mente, a hipnose vai além: ela acessa o estado inconsciente, o subsolo das nossas crenças mais enraizadas, alterando padrões de pensamento relacionados à vida financeira, por exemplo. Poderosa, a hipnose destrava programações ocultas que limitam a abundância e prosperidade em nossas vidas.
“Hipnose é você entrar no estado de transe. Então, às vezes você está escutando um mantra, fazendo um mantra, você está no estado de transe. Você entra no transe ali, não necessariamente volta ao passado para alguma coisa. Hipnose é você ficar hipnotizado.”