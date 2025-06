O paraíso astral de Peixes: de 21 de junho e 21 de julho

Paraíso astral Peixes

O melhor de Peixes

é a época do ano quando as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. O paraíso astral de Peixes ocorre na quinta casa após o nosso aniversário . Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-los.Entre 21 de junho e 21 de julho temos o paraíso astral Peixes . Sua forma amorosa é acentuada e tende a dar mais atenção à família e amigos. É neste período que o coração de Peixes é calmo, carinhoso e tem mais emoções vindo à tona. É o momento perfeito para fortalecer os laços e as relações . Em Câncer encontra a parceria perfeita neste ciclo, portanto, pisciano, não deixe que um adorável caranguejo fuja durante esse período. No paraíso astral, Peixes estará mais ligado à família por um aspecto emocional mais íntimo, ligado às questões domésticas, especialmente no relacionamento com o pai. Eles terão os sentimentos mais notáveis nesta fase, as circunstâncias que influenciam a infância e a juventude, em suma, a fundação emocional mais profunda da pessoa. Os aspectos positivos do paraíso astral Peixes: instinto materno, patriotismo, a sensibilidade, a intuição , a abertura, a compaixão, a emoção, o patrimônio e proteção. Os pontos negativos no paraíso astral Peixes: chantagem, o medo, a inconstância, apego ao passado , superproteção, dependência e desequilíbrio emocional.No paraíso astral, a força de Netuno, seu planeta regente, dará vontade de prestar serviço, mas também a influência do Sol, com a sua força, e da Lua com seu misticismo irá equipá-lo com grande bondade, espiritualidade e sensibilidade. Os piscianos são mais românticos, idealistas e úteis. Eles sentem compaixão pelas pessoas infelizes. Eles estão sempre dispostos a se sacrificar pelos outros. Sua realização objetiva na vida levará a viver um plano mais espiritual do que material. A sua intuição vai se intensificar, o que irá torná-los mais suaves e compreensíveis com outras pessoas. Você pode ser criativo de muitas maneiras. Seu instinto pisciano será inclinado a agir fora do foco de atenção, enquanto o sol vai querer que esteja à frente de todos.