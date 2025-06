Simpatias para o amor voltar: rápidas e fáceis

5 simpatias poderosas para o amor voltar

Simpatia para amor voltar com anéis Pegue alguns dos anéis que mais você e amarre eles com uma fita escrita com seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque tudo junto num pequeno pires e cubra com pétalas de uma “Deus que criaste o amor para as pessoas, não deixe que meu coração já machucado volte a sofrer. Olhe por mim e por todos os que sofrem por amor. Traga meu amor de volta para que possamos ser felizes para sempre. Amém!”. Jogue as pétalas e a fitinha no lixo. Os anéis e o pires podem ser usados normalmente. Pegue alguns dos anéis que mais você e amarre eles com uma fita escrita com seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque tudo junto num pequeno pires e cubra com pétalas de uma rosa vermelha . Coloque as mãos em cima dos anéis e faça uma oração:

Oração para o amor voltar Essa simpatia para o amor voltar é baseada numa forte oração: “Credo forte, credo santo, credo da vida e da morte, (nome da pessoa que você quer que volte) comigo você não pode. Você está preso por baixo de meu pé esquerdo (diga 3 vezes o nome da pessoa que você quer que volte). 1, 2, 3”. Bata com o pé esquerdo três vezes no chão e de seguida reze um Essa simpatia para o amor voltar é baseada numa forte oração:Bata com o pé esquerdo três vezes no chão e de seguida reze um Pai Nosso

Simpatia na Lua Cheia Material Necessário: 1 folha de papel;

1 batom de cor vermelha;

O seu perfume;

1 fiozinho de cabelo seu. Como fazer? Coloque o nome da pessoa amada no papel e beije ele com o batom vermelho. Depois, borrife esse pedaço de papel com o perfume e dobre ele, amarrando depois com o fio de seu cabelo.

Espere pela noite de Lua Cheia para fazer esta simpatia e termine ela ao enterrar a folha em um vaso. Mal amanheça, retire o papel do vaso e queime ele. Sopre suas cinzas ao ar livre e diga o nome da pessoa amada.

Simpatia com vela branca Material Necessário: 3 velas brancas;

1 pequeno pires;

Água;

Açúcar. Como fazer? Você deve acender três velas brancas num pequeno pires e colocar, em sua volta, água e açúcar. Reze um Pai-Nosso e 1 Ave-Maria ao arcanjo Miguel, ao arcanjo Gabriel e ao arcanjo Rafael, fazendo o seu pedido em seguida.

Apague as velas e jogue elas no lixo, despejando também a água fora. Bem rápido, seu pedido vai ser ouvido. Bem rápido, seu pedido vai ser ouvido.

Simpatia cigana para amor voltar arrependido Esta simpatia cigana para o amor voltar arrependido é bem fácil de fazer. Pegue em uma peça de roupa de seu amado, coloque ela em um prato de prata e queime ela;

Deve recolher as cinzas dessa e guardar numa caixinha junto de sua cama;

Jogue elas fora assim que a pessoa amada voltar para você. Esta simpatia cigana para o amor voltar arrependido é bem fácil de fazer.

Vai dizer que você nunca deu o fora em alguém e, no momento seguinte, se arrependeu? E muito provavelmente o mesmo já aconteceu com outra pessoa que dispensou o seu amor. Pois é, se você nunca passou por isso, infelizmente um dia vai passar. E quando esse momento mais impulsivo dá espaço para um buraco no seu peito, é que você percebe que queria essa pessoa na sua vida, e é hora de lutar por ela. Por isso, preparamos aqui algumas! Continue com a gente. Se encha de fé e tenha esperança que essa simpatia para amor voltar arrependido vai resultar.