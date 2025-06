10 mitos sobre a espiritualidade: desvendando os enganos mais comuns

“Se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas, sim, em si mesmo” Santo Agostinho

Os 10 mitos sobre a espiritualidade mais comuns

Amarração funciona? Quem nunca viu espalhado pelas ruas aqueles panfletos que prometem trazer de volta a pessoa amada em poucos dias? Às vezes até em poucas horas? Pois é. O pior de tudo é que isso funciona mesmo. Mas recorrer a esse tipo de ajuda é um grave erro que só vai trazer sofrimento. Achar que o amor pode ser resolvido com rituais das trevas infelizmente é um dos mitos que precisam ser desmascarados, pois nem todas as pessoas possuem informações suficientes sobre a espiritualidade para vencer o desespero da rejeição amorosa sem recorrer aos magos negros. Imagina as consequências de interferir no livre-arbítrio do outro? E pior, fazer isso usando a força das sombras? A vida de quem faz isso vira um inferno. As entidades que fazem esse tipo de trabalho sempre cobram um preço, assim como é alto também o preço que pagamos por ferir a liberdade do outro. A Lei da Ação e Reação também é implacável com essas pessoas. E, se pensarmos bem, quem ama não prende, solta. Quem ama de verdade quer ver o outro feliz, mesmo que seja longe e com outra pessoa. "Amar alguém incondicionalmente é não nos preocuparmos com o que essa pessoa é ou faz" Richard Bach

Transferir a culpa para entidades trevosas Assim como a religião culpa o diabo , na espiritualidade existem muitas pessoas que transferem a responsabilidade de suas ações para encostos e obsessores "Não é minha culpa, foi o obsessor que me induziu". Quem anda sempre buscando no externo as justificativas para a própria infelicidade, não consegue crescer. Essas pessoas não conseguem olhar para dentro e fazer uma avaliação crítica das próprias ações, que normalmente são as responsáveis por gerar frustração e infelicidade. E é importante dizer que sim, sofremos influência espiritual todo o tempo! E, mesmo nesses casos, a culpa continua sendo exclusivamente nossa. Isso porque seja o obsessor um inimigo do passado ou um espírito denso atraído pela nossa baixa vibração, vícios e padrões emocionais que geram desequilíbrio, quem abre as portas para o assédio somos nós. Você seria capaz de matar alguém? Claro que não! Pois então. Nenhum obsessor é capaz de te influenciar a fazer nada que vá totalmente contra aquilo que você acredita. Eles sempre vão usar das suas fraquezas para te acessar e conseguir te perturbar. Se você é nervoso, vai ter explosões de raiva. Se tem vícios, vai ser mais difícil abandoná-los. Ou seja, com obsessor ou sem obsessor é a sua personalidade e suas tendências emocionais que estão lhe causando problemas. Mude o seu interior e o assédio vai cessar.

Mitos sobre a espiritualidade: Barganhar A barganha espiritual é muito comum e um erro que chega a ser infantil. Quantas pessoas fazem promessas ou tentam negociar com a espiritualidade? Nada na sua vida vai acontecer na base da troca, mas sim do crédito e do merecimento. Só você tem o poder de alcançar aquilo que deseja e qualquer que seja o seu objetivo, ele depende exclusivamente da sua evolução moral e espiritual. Não adianta fazer promessas e rituais sem fazer uma reforma íntima, sem trabalhar suas fraquezas. Não existem trocas na espiritualidade. "A grandeza da oração reside principalmente no fato de não ter resposta, do que resulta que essa troca não inclui qualquer espécie de comércio" Antoine de Saint-Exupéry

Mitos sobre a espiritualidade: Ninguém cura ninguém O ego é o vilão que faz as pessoas dizerem que conseguiram curar alguém. Isso também não existe. O que existe são pessoas que servem de canais de cura através dos quais a espiritualidade se utiliza para melhorar o estado de saúde de alguém. No máximo a pessoa pode dizer que participou do processo de cura de alguém, mas nunca que ela foi a responsável pela cura. Mais do que isso, é a própria pessoa que precisa da cura que vai recebê-la ou não de acordo com o seu próprio merecimento. Quase toda cura é uma autocura! Ninguém consegue reverter um processo de doença sem que exista o merecimento para tal, até porque sabemos que as doenças surgem primeiro no mundo astral e estão ligadas aos nossos pensamentos e emoções. Sem uma mudança nesse padrão energético ou do estilo de vida, nenhum milagre pode ser feito.

Espiritualidade e religião são coisas totalmente diferentes As pessoas costumam confundir essas duas coisas, mas elas são conceitos totalmente diferentes. Podem andar juntas, no sentido de que uma pessoa religiosa pode ser espiritualizada e alguém que não segue nenhuma religião também pode. Mas, em essência, as características que define a espiritualidade e a religião são bem diferentes. Podemos dizer a religião é um conjunto de narrativas, símbolos, tradições e dogmas cujo objetivo é explicar e direcionar a existência. Elas possuem hierarquias, ou seja, pessoas que ocupam uma determinada posição dentro da organização. Já a espiritualidade são crenças, atitudes e práticas que levam ao transcendente. Enquanto a religiosidade é encarada como um fervor em cumprir ritos e acreditar em dogmas , a espiritualidade é uma busca pelo bem-estar interior dentro do amor professado por Deus. A espiritualidade está ligada ao conhecimento da alma humana, a fé em suas habilidades, acreditar que estamos neste plano para cumprir uma missão – amar a nós mesmos, semearmos o amor entre nossos pares e também a todos que estejam procurando a paz. "A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia" Albert Einstein

A maneira como você reza faz diferença Você com certeza já ouviu que não importa a maneira como você reza, porque o que vale é a intenção. Até certo ponto essa afirmação está correta, pois é o seu coração quem comanda a oração e não para qual santo ou deus você reza. Mas, é certo que a energia e essa intenção que jogamos no universo fazem diferença em relação aquilo que atraímos quando rezamos e se vamos ser ouvidos ou não. Se você reza para pedir que um inimigo pareça, se você só lamenta e é um mendigo espiritual, sempre pedindo e cobrando, pode apostar que essa energia vai inclusive abrir portas para o assédio. O que você pede e como você pede faz toda a diferença sim!

Mitos sobre a espiritualidade: Todas as crianças agora são da "nova era" Basta uma criança ser um pouco mais inteligente ou agitada, que lá vem a mãe dizer "olha só, meu filho é uma criança cristal , uma criança da nova era". Tem muita mãe por aí se apoiando nessa ideia para não enxergar que o filho é apenas malcriado e precisa de limites. Aliás, é muito comum hoje em dia essa inversão de valores onde é a criança, uma pequena ditadora, que manda na casa e não os pais. Índigo , cristal ou arco-íris, criança é criança e precisa ser tratada como tal. E é importante também deixar o ego de lado e parar de achar que o seu filho é mais especial que outras crianças. Todos viemos aqui com uma missão e ninguém é melhor do que ninguém.

O signo de peixes está na última encarnação Se você é do Se você é do signo de peixes com certeza já ouviu essa afirmação. E ela não faz sentido algum. Um signo não consegue determinar a nossa evolução espiritual, nem muito menos quantas vezes mais vamos precisar encarnar até que consigamos atingir um determinado patamar evolutivo. Apesar de alguns astrólogos dizem isso, até poderia fazer sentido dentro desse conhecimento milenar que talvez quem nasce sob o signo de peixes já esteja avançado na jornada evolutiva. Mas jamais isso pode ser uma regra, uma certeza. Até porque são as nossas ações em vida que nos fazem evoluir ou não, e mesmo você sendo de peixes se fizer alguma besteira grande é claro que vai precisar voltar para resgatar seus erros e corrigir sua conduta.

Sou abençoado e escolhido Se você tem esse sentimento, saiba que ele está vindo do seu ego e não tem base espiritual alguma. Achar que é abençoado pela vida que leva, pelo dinheiro que tem ou pela sua aparência só mostra o quão longo ainda é o seu caminho evolutivo. Deus não escolhe ninguém. Deus não castiga ninguém. Nem sempre ter certas coisas significa que você foi escolhido, pelo contrário. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Poder ser que o que você chama de benção seja apenas uma provação. Também é comum que pessoas com dons mediúnicos deixem o ego comandar suas emoções, pois se sentem mais especiais que a maioria. Basta abrir ver vídeos ou ouvir as palestras da maior parte dos esotéricos pra ver que esse sentimento está implícito no discurso deles. Só eles sabem a verdade, só eles têm um mentor iluminado, só eles são contatados e ninguém mais. Grande erro.

10 mitos sobre a espiritualidade? Por fim, temos essa ideia que hoje é extremamente difundida e atende a uma grande demanda do imediatismo e individualismo moderno. Saiu o deus que vigia, para entrar o universo que atende aos desejos como se fosse um papai noel, para quem você escreve pedindo o que deseja receber. E nem precisa ter sido bonzinho hein! Basta somente querer, desejar com a força do seu pensamento que o caráter quântico do cosmos vai lhe atender. Não há nada mais infantil que esse pensamento. Novamente, seja oque for que você deseje, você só vai receber o que quer através do crédito e do merecimento. Não é você quem manda, nem muito menos a sua vontade. Além disso, existem outras leis além da Lei da Atração , como a Lei da Causa e Efeito, por exemplo. E o mais curioso (para não dizer triste) é que as pessoas chamam isso de espiritualidade e querem usá-la para conseguir vagas em estacionamento e bens materiais, enquanto o crescimento pessoal e a evolução espiritual ficam subjugados aos desejos materiais. Não caia nessa. Use a espiritualidade para evoluir, para melhorar o seu ser, não o seu ter. É claro que o poder de atração do nosso pensamento e das nossas emoções é muito forte, e ser positivo e otimista certamente vai tornar sua vida mais fácil e atrair coisas boas para você. Mas não é a sua vontade quem manda. E aí, o que achou dos

Tudo que depende de interpretação humana corre o risco de ser transformado, adaptado e alterado. A subjetividade humana é assim mesmo. Cada um enxerga no mundo aquilo que deseja enxergar e que atende aos anseios e aflições pessoais. E quando se trata de religião e espiritualidade , a interpretação dos ensinamentos são drasticamente transformados de acordo com a crença de cada um. Confirae fique atento. Vejamos a religião, por exemplo. A bíblia é enorme e já foi alterada milhares de vezes. Se ela é a palavra de Deus que deve ser levada a ferro e fogo, como pode um cristão selecionar os trechos que mais lhe agradam e ignorar os outros? A mesma bíblia que condena a homossexualidade , diz que é permitido matar o vizinho que trabalha aos sábados, vender uma filha como escrava, apedrejar quem plantas vegetais diferentes na mesma terra ou queimar quem veste tipos diferentes de tecidos.E com a espiritualidade acontece o mesmo. Há muito engano acerca da relação que devemos manter com o mundo espiritual ! Conheça aqui 10 mitos sobre a espiritualidade!