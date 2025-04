Temporada de Touro: é tempo de estabilidade e prazer

Temporada de Touro e a energia da estabilidade

Mergulhe nos seus projetos

Renda-se aos prazeres

Temporada de Touro - Viva o momento presente

Cuidado com a zona de conforto

Após a intensidade de Áries , a— que ocorre entre 20 de abril e 20 de maio — nos oferece a chance de estabilizar, firmar os pés no chão e nos sentirmos confortáveis novamente. Touro é o signo da força e tenacidade, mas também de prazer, relaxamento e luxo. A produtividade reina com supremacia agora, enquanto o Sol em Touro restaura a ordem necessária. Durante a emocionante e cansativa temporada de Áries, as últimas quatro semanas foram tudo, menos chatas! Mas todos nós precisamos encontrar um momento para respirar e restabelecer o foco mais uma vez.Como um signo de Terra , Touro tem um poder que não é instável nem errático, mas constante, sólido e fundamentado no mundo real. Essa é uma energia frequentemente muito prática, pronta para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando esse trabalho não é convidativo, emocionante ou lhe chama a atenção. É muito improvável que a temporada de Touro lhe deixe empolgado com visões fugazes de um futuro imaginado, ou que se envolva em esquemas e intrigas complicados. Touro, ao contrário, sabe como se mover e construir de forma metódica. Esse é um signo profunda e lindamente teimoso — que conhece a sua própria mente e não se deixa ser influenciado. Lembrando que isso não significa que o Touro seja incapaz de crescer ou mesmo ceder a mudanças radicais — apenas que essas mudanças não serão resultado de pressões externas.A temporada de Touro pode ser um excelente momento para manter e/ou aprofundar seu trabalho em um projeto em andamento; um ótimo mês para se manter comprometido e também para a teimosia! Sim, a partir de agora ninguém mais lhe diz o que fazer, ou quem deve ser, ou do que o mundo é feito. Você sabe quem e o que você é! Durante esse período, você terá um melhor discernimento sobre o que é certo e errado.Felizmente, durante a regência desse signo, toda essa tenacidade teimosa e trabalhadora não toma todo o seu tempo — abrindo espaço para uma boa dose de diversão. Touro é um signo espetacular e luxuosamente sensual. Todos os três signos de Terra estão enraizados na fisicalidade do mundo e do corpo, mas Touro é regido por Vênus , planeta do prazer, do amor e do dinheiro . Sua temporada não diz respeito apenas ao trabalho que o corpo pode desempenhar, mas também sobre o prazer que ele é capaz de sentir. Obviamente, isso tem uma conotação sexual, mas o conceito de prazer vai muito além — e trata-se de toda a gama de prazeres físicos que somos capazes de experimentar em vida. Touro é um signo que valoriza a satisfação de comer bem, ou de usar tecidos macios sobre sua pele, ou de ter um corte de cabelo bonito . Este é um signo que sente um imenso prazer em tomar um longo banho quente, tirar uma soneca depois do almoço ou passar uma tarde agradável descansando debaixo das cobertas. Portanto, durante a temporada de Touro, as pessoas podem parecer repentinamente, surpreendentemente hedonistas. Permita-se sentir-se vivo com os luxos, sejam eles grandes ou pequenos, que a vida no mundo físico pode proporcionar.Se você é uma pessoa que tende a ficar presa em seus próprios pensamentos, a temporada de Touro poderá lembrá-lo de prestar mais atenção ao seu corpo, e aos prazeres dos seus cinco sentidos. Caso você não esteja familiarizado à prática, o momento é muito favorável a meditação e técnicas de mindfulness , as quais lhe permitirão adquirir uma atenção plena ao seu corpo, e extrair valiosos resultados tanto para o seu tão amado trabalho quanto para as descontrações do dia-a-dia. Se você costuma se deixar levar pela nostalgia, esse período lhe trará de volta ao mundo que existe à sua frente aqui e agora. Dedique-se um pouco mais para permanecer fiel a si mesmo. Lembre-se que a vida não é só trabalho, e que um mundo cheio de cores e sentimentos está bem na sua frente, apenas esperando que você se divirta.Há uma linha tênue entre lealdade e teimosia, e ela é facilmente ultrapassada durante a temporada de Touro. O lado sombrio da energia enraizada do signo pode nos manter presos em nossas zonas e hábitos de conforto . Se os seus planos perfeitamente calculados encontram um obstáculo, procure confiar no processo das coisas em vez de enlouquecer. Deixe de lado quaisquer apegos a um resultado específico durante esse período. Apegar-se às coisas que não podemos controlar só leva ao sofrimento autoimposto. A vida — e a temporada de Touro — é muito curta para isso!