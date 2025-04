Entrevista com Carlos Torres: registros akáshicos e algoritmos espirituais

Entrevista com Carlos Torres no Meu Momento Místico

“Cada pessoa tem. E aí você ilumina aquele karma e ele começa a se resolver. Porque as pessoas pensam que karma é uma coisa que você tem que viver para resolver isso. É como se fosse uma anistia cármica que o plano está abrindo para qualquer pessoa”.

“Quando a gente tem que resolver uma parada com alguém, é sempre assim ou é mãe, ou é filho, marido ou mulher. É um grupo”.

E aquela máxima de que a gente faz carma todos os dias. Você acredita nisso?

Existe alguma dica para as pessoas se centrarem mais?

“O pensamento repetitivo é ficar fazendo essas técnicas que estão em todo lugar, então a maioria das pessoas se frustram. Ah, fiz um curso com coach de lei da atração. Ele falou que fazer o mapa de visualização é repetir várias vezes e ir me repetindo e colar as fotos e fica fazendo o exercício tal. Mas faz três anos já e não aconteceu nada. E isso que é o grande erro que a gente está no mundo de hoje, é praticamente tudo mente mental, entretenimento, que é a mente mental e o poder do cérebro, a ciência. Você tem o poder da mente que com a mente você consegue tudo e esse é o erro”. - Carlos Torres

Tudo que acreditamos já existe. Nossos sonhos, desejos e objetivos estão a um passo de acontecer, desde que a gente esteja na frequência vibracional deles. E para isso, precisamos passar por alguns processos, incluindo as descobertas dos nossos registros akáshicos — é o que explica o professor,, em episódio inédito no Meu Momento Místico R: Esse assunto já vem lá dos dados do pessoal da Índia lá atrás, principalmente na Escola de Mistérios do Olho de Hórus do antigo Egito.O registro Akáshico é uma coisa assim como falar de registro das pessoas na época da humanidade. Todo registro de cada pessoa existe, ele fica registrado em códigos, algoritmos espirituais dentro do DNA nosso, só que não no DNA da pele, nem no DNA do corpo físico e no DNA do corpo etérico. Isso tudo eu aprendi projeção fora do corpo com mentores espirituais. Todos nós temos o nosso registro Akáshico , que fica na sua coluna vertebral. Tudo o que você vive 24 horas por dia, vai, vai sendo registrado e guardado.R: Tudo é registrado através da nossa coluna, 33 vértebras de pura informação, que possuem a capacidade média de guardar 250 vidas, experiências de vida. E esse é o ponto super interessante dos carmas de vidas passadas. O que você está vivendo agora nessa vida? Você não é karma. Sua sombra é um problema que você precisa resolver com marido, com esposa, com dinheiro. Você está vivendo. Se você não resolver com as pessoas, você morre. Vira um carma. Por isso a pessoa fica desperta o registro Akáshico. Ele tem como objetivo arrumar, dissolver ou neutralizar as coisas que foram feitas atrás, porque já viraram karma.R: Isso é comum. As mulheres mais velhas, por exemplo, estão casadas há 20, 30 anos com cara. Estou casado com o carma. Fazer o quê? Tem que viver até o fim para resolver. É isso que eu resolvi, não peso e resolvi. Já que eu tenho que iluminar aquele karmas, vou abrir aquela história porque o karma é uma história que não foi resolvida R: É, pois aí se você resolve, torna aquele assunto um pouco mais leve. Aí começou o processo de ajuste. É lógico, sempre tem os mentores e os anjos da guarda que entram em ação. Você abre aquela caixa de Pandora, bota luz e aí a coisa começa a funcionar. Mas, dependendo o tipo de carma, vai travando a pessoa e, ao mesmo tempo, ele puxa como se fosse um mini vórtice. Assim ele puxa para você ir lá, não porque ele é mau, é porque ele é uma memória viva e ela está pedindo pelo amor de Deus, para ser iluminada.R: Não, porque já virou uma fábrica de karma e você entra em parafuso. Se você vai e a gente e nós, seres humanos, somos andarilhos, errantes, a gente anda e erra. O espírito tende a melhorar as pessoas e a melhora tem do que você erra menos. O karma não é o erro. Aprende errando, mas daqui para frente, isso os mentores têm me dito muito, não dá mais tempo de ficar aprendendo, errando. Tem que aprender acertando.R: Sim, total. Eu tenho vivido assim. Eu tenho aprendido, acertando. Sim, lógico, de 100, de 100 coisas que você precisa resolver no dia a dia ou numa semana eu tenho errado? Antigamente eu errava 30, tinha errado uma, mas porque a intuição está extremamente aguçada. Então, o dia a dia está quântico . Você tem que tomar decisões quase que como uma inteligência artificial mais rápido que ela. E aí você vai acertar na intuição . E isso é a conexão também.R: Dica para você usar essa intuição e acertar cada vez mais. Primeiro, a intuição é a primeira que vem a chama. Me chamaram para ir no churrasco sábado. Será que vou? Não vou? Em vez de você ficar na mente, puxa consciência e dá um comando: vou ou não vou? Deu sim. Sensação de prazer? Sim. Deu sensação de angústia. Não. O ponto é esse, não existe, não sei. Uma outra dica aqui que é assim é excepcional. Se você começar a perceber isso, é a conduta diária. Trata-se da pressão, que nada mais são do que entidades obsessivas que estão ao redor. Se fala pressão, pensamento, pressão de decidir, de pressão de para decidir um assunto, seja o que for. E na questão da lei da atração e também outro assunto muito falado, muito propagado. E a gente vê inúmeras técnicas hoje em dia, e elas sempre precisam visualizar, sentir aquelas coisas todas. O que você pensa sobre isso? R: Eu como fui o primeiro escritor no Brasil sobre o tema, ainda está ótimo, tem muita gente nova chegando também, com certeza. Bem, eu entendi na prática como ela funciona, porque passei montanha-russa. E entendi que a Lei da Atração lá funciona. Óbvio. É um software divino e existe sim, sempre existiu.. Então temos aí, pelo menos aí 15.000 anos de uso de conhecimento sobre esse tema. Eu gosto de chamar também a lei da intenção, que é mais correto, você que gerencia intenções. É isso que o software faz. Você atrai tudo e mais o quê? O que atrai mesmo é a intenção.Ao sentir, é ele que intenciona. Pensamento não gera vibração. É isso que a pessoa acha que gera, não gera um pensamento de querer. Ele não passa da janela. Aqui eu quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero. Pode repetir três dias direto. Essa vibração não vai chegar na fonte. Continuamos com muitas dificuldades para manifestar nos com muitas dificuldades, porque as pessoas estão no mundo do Matrix, do mental e do entretenimento.